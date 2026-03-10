Agentur: Österreichs Raiffeisen Bank vor Übernahme in Rumänien

Wien, 10. ⁠Mrz (Reuters) - Die Raiffeisen Bank International (RBI) steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Übernahme der rumänischen Tochter der spanischen Großbank BBVA. Die österreichische Bank biete rund das 1,2-Fache des ‌Buchwerts für die Garanti-Bank, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. ⁠Auf Basis ⁠der Vorjahreszahlen entspräche dies einem Kaufpreis von etwa 550 Millionen Euro. Die Gespräche seien weit fortgeschritten, könnten sich jedoch noch verzögern oder scheitern. Weder BBVA noch RBI wollten sich zu den Informationen äußern.

Durch die Übernahme ‌würde die RBI gemessen an den ‌Vermögenswerten zur drittgrößten Bank in Rumänien aufsteigen. Der dortige Bankenmarkt gilt als stark fragmentiert, weshalb Institute in Osteuropa vermehrt Zukäufe ⁠anstreben, um ihre Größe und Profitabilität zu steigern. Zuletzt hatte ‌sich die Konkurrentin Banca ⁠Transilvania durch mehrere Übernahmen an die Spitze des Marktes gesetzt.

RBI-Chef Johann Strobl hatte bereits Ende Januar auf der Bilanzpressekonferenz betont, die Bank sei offen für ‌Zukäufe. Mit einer harten ⁠Kernkapitalquote von 15,5 Prozent verfüge ⁠das Institut über einen "Puffer für Akquisitionen", sagte Strobl. Zu Gerüchten über ein Interesse an der BBVA-Tochter wollte er sich damals zwar nicht äußern, bestätigte jedoch das generelle Interesse am Standort: "Wir haben in der Vergangenheit einige Märkte als höchstinteressant bewertet, dazu zählt sicherlich auch Rumänien."

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich und Jesus Aguado, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)