AKTIE IM FOKUS: Kurseinbruch bei Evotec - Chartunterstützung gerissen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem Rutsch unter 5 Euro sind die Aktien von Evotec am Dienstagmorgen massiv unter Verkaufsdruck geraten. Denn im Bereich dieser runden Marke lagen gleich mehrere Zwischentiefs der Papiere des Wirkstoffforschers aus den vergangenen Jahren. Zuletzt hatten sie sich im November 2025 bei fast 4,90 Euro rasch wieder gefangen. Nun aber ging es für die Anteilsscheine der Hamburger bis auf 4,38 Euro abwärts. Das ist das tiefste Niveau seit September 2016, also seit fast zehn Jahren. Mit ihrem zweistelligen Tagesverlust beträgt ihr Minus im laufenden Jahr nun 20 Prozent.

Evotec hatte am Morgen Jahresziele für 2026 genannt und ihre "Horizon"-Strategie vorgestellt. Das Umsatzziel für 2026 sei enttäuschend, kommentierte ein Börsianer. Selbst der obere Rand der Zielspanne liege klar unter dem Konsens. Es winke allerdings eine Margenverbesserung.

Das "Horizon"-Programm sieht Evotec als nächsten Schritt im Umbauprozess hin zu nachhaltigem, qualitativ hochwertigen Wachstum. Dies vereinfache das Unternehmen weiter, schrieb Charles Weston von der kanadischen Investmentbank RBC. An den mittelfristigen Ambitionen habe sich auf den ersten Blick wenig geändert. Nicht verstehen kann Weston auf den ersten Blick aber das schwache operative Ergebnisziel für 2026. Er erhofft sich Erklärung in der Telefonkonferenz am Nachmittag./ag/bek/stk