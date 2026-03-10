ALSO stärkt den Partnerkanal mit KI-Expertenteam

ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

In den letzten sechs Jahren hat ALSO intern KI-Tools in verschiedenen Funktionen eingesetzt und zahlreiche Projekte abgeschlossen, die mehr als eine zehnfache Beschleunigung von Prozessen, Kostensenkungen und Produktivitätssteigerungen ermöglicht haben. Zu den eingesetzten Tools gehören unter anderem Celonis, UIPath, OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude, Google Gemini und Microsoft Copilot.

ALSO vertreibt bereits KI-Lösungen über seinen Cloud Marketplace. Die starke Verkaufsdynamik zeigt sich darin, dass ALSO der führende indirekte Anbieter von Copilot für Microsoft 365 in der EMEA-Region ist – ein Beleg für die bewährte Umsetzungskompetenz des Unternehmens. Getrieben von der steigenden Nachfrage und einer wachsenden Zahl von Marktanfragen hat sich das Unternehmen entschieden, ein KI-Kompetenzzentrum aufzubauen. Dieses soll Vertriebspartner dabei unterstützen, KI-Lösungen über verschiedene Software- und Hardware-Kategorien hinweg in unterschiedlichen Märkten zu verkaufen.

«Die Geschäftschance rund um KI liegt nicht nur in Business-Anwendungen, sondern auch in Hardwarekategorien. Laut IDC wird der KI-Markt in Europa bis 2028 auf 144 Milliarden US-Dollar wachsen. ALSO ist hervorragend positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren – durch die Kombination aus einem breiten Partnernetzwerk, Disziplin in der Marktbearbeitung und kontinuierlicher Erweiterung des Portfolios», sagte CTO Jan Bogdanovich.









ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist der grösste Europäische Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 31 Ländern Europas sowie in zahlreichen weiteren Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von mehr als 140 000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 800 Vendoren in über 1 680 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie digital Plattformen für IoT, Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com.

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in „Special Opportunities“ mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee „Umsetzung – nach allen Regeln der Kunst“ gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.

