ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf 'Sector Perform' - Ziel 38 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Hugo Boss nach Zahlen des Modekonzerns auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) im vergangenen Jahr hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Manjari Dhar am Dienstag in einer ersten Reaktion. Eine gute Kontrolle der operativen Kosten habe niedrigere Margen kompensiert./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:22 / EDT
