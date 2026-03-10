ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf 'Sector Perform' - Ziel 38 Euro

dpa-AFX · Uhr
Luxusgüter
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Hugo Boss nach Zahlen des Modekonzerns auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) im vergangenen Jahr hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Manjari Dhar am Dienstag in einer ersten Reaktion. Eine gute Kontrolle der operativen Kosten habe niedrigere Margen kompensiert./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:22 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hugo Boss

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News