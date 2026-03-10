APA ots news: FMA-Statistik: Pensionskassen und Vorsorgekassen wachsen im...

APA ots news: FMA-Statistik: Pensionskassen und Vorsorgekassen wachsen im Schlussquartal weiter

Verwaltetes Vermögen der Pensionskassen steigt erstmals über  
30 Mrd. 

Wien (APA-ots) - Die österreichischen Pensionskassen und Betrieblichen  
Vorsorgekassen 
haben im Schlussquartal des Jahres 2025 ihr verwaltetes Vermögen 
weiter ausgebaut. Dies geht aus den heute veröffentlichten 
Statistiken der Finanzmarktaufsicht (FMA) zur Quartalsentwicklung 
hervor. 

Knapp ein Viertel der unselbständig Erwerbstätigen in Österreich 
hat Anspruch auf eine Leistung aus einer Pensionskasse. Diese Zahl 
hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Beiträge zu einer 
Pensionskasse sind eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers. In die 
Betrieblichen Vorsorgekassen zahlen hingegen alle Beschäftigten im 
Rahmen der "Abfertigung Neu" ein. Dies geschieht automatisch über den 
Arbeitgeber, der jeden Monat 1,53% des Bruttogehalts in eine 
Vorsorgekasse einzahlt. 

Im 4. Quartal stieg das Vermögen der Pensionskassen im Vergleich 
zum Vorquartal um 2,7% und stand Ende Dezember bei 30,4 Milliarden. 
Die Anzahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten war mit rund 
1,13 Millionen Personen kaum verändert. Die Zahl derjenigen, die eine 
Pensionsleistung beziehen, stieg leicht auf 159.320 oder 14% der 
gesamten Berechtigten an. 

Bei den Vorsorgekassen wuchs das Vermögen um 2,7% gegenüber Ende 
September, auf einen neuen Rekordstand von 23,6 Milliarden Ende 
Dezember 2025. Die Anzahl der Anwartschaften (inklusive 
Mehrfachanwartschaften bei verschiedenen BVK aufgrund von 
Arbeitgeberwechseln) stieg leicht auf 11,49 Millionen. 

Q4 2025     Q3 2025 

Pensionskassen 

Verwaltetes Vermögen       30,4 Mrd.   29,6 Mrd.        +2,7% 

Anwartschafts- und 

Leistungsberechtigte      1,134 Mio.  1,122 Mio.        +1,1% 

Veranlagungsperformance      +2,38%      +3,32%    GJ: +4,86% 

Vorsorgekassen 

Verwaltetes Vermögen      23,6 Mrd.    22,9 Mrd.        +2,7% 

Anwartschaften 

(Mehrfachzählung)         11,49 Mio.  11,37 Mio.        +1,1% 

Veranlagungsperformance      +1,38%      +1,85%    GJ: +3,61% 

Die Quartalsberichte zu den Pensionskassen und zu den 
Betrieblichen Vorsorgekassen sind auf der Website der FMA abrufbar. 

