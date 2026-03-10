APA ots news: Geopolitische Unsicherheit belastet die Konjunktur

    Wien (APA-ots) - Die Konjunktur in Österreich ist anhaltend schwach. Der  
WIFO- 
Konjunkturtest vom Februar ergab sogar eine leichte Verschlechterung 
der Unternehmensstimmung gegenüber dem Vormonat. Die Hoffnung auf 
einen von der Industrie ausgehenden Aufschwung wurde bisher 
enttäuscht. Die geopolitische Unsicherheit lähmt die 
Investitionstätigkeit im Euro-Raum. Dies dämpft auch die Nachfrage 
nach österreichischen Industriegütern. Der Iran-Krieg trübt die 
Stimmung zusätzlich. 

"Sowohl in Deutschland als auch in Österreich zeigen die 
Konjunkturumfragen in der Sachgütererzeugung seit Anfang 2025 
Besserungstendenzen an. Die Erholung dieser konjunktursensiblen 
Branche verläuft allerdings sehr schleppend", so der Autor des 
aktuellen WIFO-Konjunkturberichtes Marcus Scheiblecker. 

Die österreichische Wirtschaft kommt nicht in Schwung. Die 
erhoffte Erholung der Industriekonjunktur ist bislang ausgeblieben. 
Die Ergebnisse des WIFO-Konjunkturtests vom Februar 2026 
unterstreichen die anhaltend getrübte Stimmung in den Unternehmen. 
Die Industrie leidet unter der persistent schwachen Auslandsnachfrage 
nach Investitionsgütern. In der Bauwirtschaft überwiegen ebenso die 
negativen Einschätzungen. 

Im Euro-Raum setzte sich die Flaute im IV. Quartal 2025 fort (BIP 
real +0,2% gegenüber dem Vorquartal). Belastend wirkte nicht nur die 
schleppende Binnennachfrage, sondern auch der merkliche 
Nachfragerückgang aus den USA. Zudem verringert die ausgeprägte 
geopolitische Unsicherheit, die mit Ausbruch des Iran-Krieges 
nochmals zugenommen hat, die Investitionsbereitschaft. Die 
Verteuerung fossiler Energieträger hat auch den Kostendruck wieder 
verstärkt. Beides schmälert die Wahrscheinlichkeit einer 
dynamischeren Konjunkturbelebung in Österreich und dem Euro-Raum. 

Die Blockade der Straße von Hormus ließ den Rohölpreis binnen 
weniger Tage um mehr als 15% ansteigen, womit er wieder das Niveau 
von Mitte 2024 erreichte. Auch der Erdgaspreis zog deutlich an. Der 
niederländische TTFI-Preisindex notierte am 4. März bereits um rund 
60% über dem niedrigen Wert von Anfang 2026, allerdings noch weit 
unter dem Vorjahresniveau. 

In Österreich stagnierte die Wirtschaftsleistung im IV. Quartal 
2025. Die Exportnachfrage legte nicht zu und enttäuschte ebenso wie 
die Konsumnachfrage der privaten Haushalte, die nach dem Rückgang um 
0,6% im III. Quartal lediglich um 0,2% anstieg. Neben dem Export 
dämpfte zu Jahresende vor allem die zögerliche Investitionsnachfrage 
das BIP. Sie ging nach deutlichen Steigerungen in den Vorquartalen um 
über 2% zurück. Ursächlich war die schwache Nachfrage nach Bauten, 
Fahrzeugen und Maschinen. 

Die Inflationsrate erhöhte sich im Februar leicht auf 
voraussichtlich 2,2% (laut Schnellschätzung), nachdem sie sich im 
Vormonat beinahe halbiert hatte (Jänner 2026: 2,0%). Energie dürfte 
sich infolge der Preisanstiege bei Rohöl und Erdgas wieder verteuern 
und damit die Inflation nicht weiter dämpfen. 

Die schwierige Wirtschaftslage ließ im Februar die Beschäftigung 
im Vormonatsvergleich schrumpfen, während die Arbeitslosigkeit stieg. 
Die Arbeitslosenquote (nationale Berechnung) war mit 8,3% um 0,2 
Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Die Zahl der offenen Stellen nahm 
weiter ab. 

Abbildung 1: Konjunkturklima in der Sachgütererzeugung - auf der 
WIFO-Website 

Zu den Definitionen siehe " Methodische Hinweise und Kurzglossar 
". 

APA

