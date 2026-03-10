Arkema: Statement About the Number of Shares and Voting Rights in Compliance With the Article L.233-8 II of the French Commercial Code and the Article 223-16 of the Financial Markets Authority (AMF-Autorité des Marchés Financiers)

Arkema (Paris:AKE):

Date

Total number of
shares

Total number of Voting Right
(including shares held by the Company)

Total number of Voting Right
(excluding shares held by the Company)

 

February 28, 2026

 

76,060,831

 

95,362,268

 

94,964,128

 

Arkema

Arkema
