Arkema: Statement About the Number of Shares and Voting Rights in Compliance With the Article L.233-8 II of the French Commercial Code and the Article 223-16 of the Financial Markets Authority (AMF-Autorité des Marchés Financiers)
Business Wire · Uhr
Regulatory News:
Arkema (Paris:AKE):
|
Date
|
Total number of
|
Total number of Voting Right
|
Total number of Voting Right
|
February 28, 2026
|
76,060,831
|
95,362,268
|
94,964,128
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260310815675/en/
Arkema
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Experten warnenHoher Ölpreis kann Milliarden kosten und Inflationswelle auslösengestern, 12:43 Uhr · Reuters
Konzern wird Envalio-Anteile nicht losTief seit 2009: Lanxess-Aktien weiten Minus aus06. März · dpa-AFX
LBBW Produkt Basiswert-NewsIm Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBW
gnubreWgestern, 10:50 Uhr · Landesbank Baden-Württemberg
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeJetzt bloß nicht Aktien kaufen, nur weil „die Kanonen donnern“07. März · Acatis
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista