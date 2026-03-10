BioNTech-Gründer starten neue Firma und verlassen Vorstand

Frankfurt, 10. Mrz (Reuters) - ⁠Die Gründer von BioNTech, Ugur Sahin und Özlem Türeci, wollen sich aus der Führung der Mainzer Biotechfirma zurückziehen und ein neues Unternehmen gründen. Der Managementwechsel solle bis Ende 2026 erfolgen, teilte der durch seinen Covid-19-Impfstoff bekannt gewordene Konzern am Dienstag mit. Das neue Unternehmen soll sich auf die Erforschung und Entwicklung von ‌mRNA-Innovationen der nächsten Generation konzentrieren. BioNTech selbst will sich künftig stärker auf seine wachsende Pipeline an Produktkandidaten in der späten klinischen Entwicklung fokussieren. BioNTech-Aktien brachen an der Frankfurter Börse um rund 17 ⁠Prozent ein.

"Für uns ⁠ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Übergabe des Staffelstabs vorzubereiten", erklärte Vorstandschef Sahin. "Gleichzeitig wollen Özlem und ich ein weiteres Mal als Pioniere neue Wege beschreiten." Aufsichtsratschef Helmut Jeggle unterstützte die Entscheidung: "Wir glauben, dass dieser Plan sowohl für BioNTech als auch das neue Unternehmen einen erheblichen Mehrwert bieten kann." Für das Ehepaar Sahin und Türeci ist es nach Ganymed Pharmaceuticals (2001) und BioNTech (2008) die dritte Gründung eines ‌Biotechunternehmens.

Gegenüber dem "Handelsblatt" begründete Türeci den Schritt damit, dass BioNTech in eine ‌neue Phase eintrete. "BioNTech geht in die nächste Lebensphase und bereitet sich auf ein industrielles Pharma-Modell vor. Das ist notwendig und sinnvoll, aber nicht das, wofür unser Herz schlägt", sagte sie der Zeitung. Dem Bericht zufolge steckt ⁠hinter dem Wechsel auch die Entwicklung des Unternehmens vom Forschungs-Start-up zum Pharmakonzern, der andere Strukturen und ein ‌anderes Management benötige.

Der Aufsichtsrat hat mit der Suche nach ⁠Nachfolgern für die Positionen des Vorstandschefs und der Medizinchefin begonnen. BioNTech plant, Rechte und mRNA-Technologien in die neue Firma einzubringen. Im Gegenzug soll BioNTech eine Minderheitsbeteiligung sowie künftige Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren erhalten. Eine bindende Vereinbarung wird bis Ende des ersten Halbjahres erwartet. Die bestehende ‌klinische Pipeline sowie das Geschäft mit dem Covid-19-Impfstoff bleiben ⁠von den Plänen unberührt.

Im vergangenen Geschäftsjahr bekam ⁠BioNTech die geringere Nachfrage nach Covid-Impfungen erneut zu spüren. Im vierten Quartal brach der Umsatz um knapp 24 Prozent auf gut 907 Millionen Euro ein. Im Gesamtjahr stieg er vor allem dank Einnahmen aus der Partnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb um gut vier Prozent auf 2,87 Milliarden Euro. Der Nettoverlust erhöhte sich auch wegen milliardenschwerer Forschungskosten auf 1,1 Milliarden Euro nach einem Minus von 665 Millionen Euro vor Jahresfrist. Für dieses Jahr rechnet BioNTech wegen der weiter sinkenden Nachfrage nach Covid-Impfstoffen mit einem Umsatzrückgang auf 2,0 bis 2,3 Milliarden Euro. Die Forschungs- und Entwicklungskosten ⁠dürften dabei mit 2,2 bis 2,5 Milliarden Euro die Erlöse übersteigen.

