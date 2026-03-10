Biontech-Gründer verlassen Unternehmen und gründen neues

dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Pharma

Mainz (dpa) - Die in der Corona-Pandemie berühmt gewordenen Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci werden das Unternehmen verlassen und ein neues gründen. Das Ehepaar scheide spätestens Ende 2026 aus, wolle aber Anteilseigner bleiben, teilte Biontech in Mainz mit.

