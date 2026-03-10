Pharmaindustrie

Biontech-Gründer verlassen Unternehmen und gründen neues

Die in der Corona-Pandemie berühmt gewordenen Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci werden das Unternehmen verlassen und ein neues gründen. Das Ehepaar scheide spätestens Ende 2026 aus, wolle aber Anteilseigner bleiben, teilte Biontech überraschend am Dienstag in Mainz mit.

