Boss kappt Dividende - Aktienrückkauf als Trostpflaster

Düsseldorf, 10. ⁠Mrz (Reuters) - Der Modekonzern Hugo Boss hat im Weihnachtsquartal bei seinen Kunden gepunktet und so im Gesamtjahr trotz insgesamt mauer Konsumlaune zugelegt. Der Metzinger Herren- und Damenausstatter kündigte zudem ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 200 Millionen Euro als Trostpflaster für die ‌Kappung der Dividende an. Die soll für 2025 auf die gesetzliche Mindesthöhe von 0,04 (2024: 1,40) Euro je Aktie reduziert werden, wie Boss am Dienstag mitteilte. ⁠An der ⁠Börse kamen die Nachrichten gut an. Die im Nebenwerteindex MDax notierten Titel legten um 3,6 Prozent auf 36,48 Euro zu.

Nach einem Umsatzanstieg um sieben Prozent summierte sich im Gesamtjahr das Plus währungsbereinigt auf zwei Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um acht Prozent auf ‌391 Millionen Euro. Das Wachstum in Europa und ‌Amerika glich die Schwäche im Raum Asien/Pazifik, insbesondere in China, mehr als aus. Getragen wurde die Entwicklung vor allem von der Herrenmode der Kernmarke BOSS, während die Damenmode ⁠und die Marke HUGO Rückgänge verzeichneten. Vorstandschef Daniel Grieder betonte, Boss habe es ‌geschafft, etwa mit Fußball-Star David Beckham als ⁠Werbeträger die Marke zu stärken. Daneben hätten auch Kostendisziplin und Effizienzverbesserungen geholfen.

Den Ausblick bekräftigte Grieder. Wegen des geplanten Strategiewechsels werde 2026 ein währungsbereinigter Umsatzrückgang im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erwartet. Das Ebit soll ‌auf 300 bis 350 Millionen Euro ⁠sinken. Mit Blick auf die steigenden ⁠Ölpreise infolge des Kriegs im Iran erklärte der Boss-Chef, es sei noch zu früh, ob dies zu Belastungen führen werde.

Hintergrund der erwarteten Einbußen in 2026 ist eine strategische Neuausrichtung des Modekonzerns, die der Vorstand bereits im Herbst angekündigt hatte. Das laufende Jahr sei eine Phase der gezielten Refokussierung von Marken und Vertrieb, um die Basis für nachhaltiges und profitables Wachstum zu schaffen, hieß es. Dazu zählten ein selektiverer Vertriebsansatz mit gezielten Ladenschließungen und ⁠eine Straffung des Produktsortiments.

