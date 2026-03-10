Bucher schliesst Aktienrückkaufprogramm ab

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

Bucher Industries AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Bucher schliesst Aktienrückkaufprogramm ab

10.03.2026 / 06:45 CET/CEST

Bucher Industries hat das am 5. Mai 2025 gestartete öffentliche Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 410‘000 Namensaktien per 9. März 2026 abgeschlossen.

Seit dem 5. Mai 2025 hat Bucher Industries 410'000 Aktien für insgesamt CHF 155 Millionen auf einer separaten Handelslinie zum Zweck der Kapitalherabsetzung zurückgekauft. Der durchschnittliche Kaufpreis betrug CHF 378.90.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, an der ordentlichen Generalversammlung vom 16. April 2026 den Antrag zu stellen, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworbenen Aktien zu vernichten und das Aktienkapital entsprechend herabzusetzen.

Weitere Informationen zum Aktienrückkaufprogramm sind auf bucherindustries.com verfügbar.

Kontakt für Investorinnen und Finanzanalysten
Jin Wiederkehr, Investor Relations
T +41 58 750 15 50
ir@bucherindustries.com

Kontakt für Medien
Saskia Rusch, Leiterin Konzernkommunikation
T +41 58 750 15 40
media@bucherindustries.com

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bucher Industries AG
Murzlenstrasse 80
8166 Niederweningen
Schweiz
Telefon:+41 58 750 15 00
E-Mail:info@bucherindustries.com
Internet:www.bucherindustries.com
ISIN:CH0002432174
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2288324
Ende der MitteilungEQS News-Service

2288324 10.03.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bucher Industries

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News