Bucher Industries AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Bucher schliesst Aktienrückkaufprogramm ab



10.03.2026 / 06:45 CET/CEST





Bucher Industries hat das am 5. Mai 2025 gestartete öffentliche Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 410‘000 Namensaktien per 9. März 2026 abgeschlossen.

Seit dem 5. Mai 2025 hat Bucher Industries 410'000 Aktien für insgesamt CHF 155 Millionen auf einer separaten Handelslinie zum Zweck der Kapitalherabsetzung zurückgekauft. Der durchschnittliche Kaufpreis betrug CHF 378.90.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, an der ordentlichen Generalversammlung vom 16. April 2026 den Antrag zu stellen, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworbenen Aktien zu vernichten und das Aktienkapital entsprechend herabzusetzen.

Weitere Informationen zum Aktienrückkaufprogramm sind auf bucherindustries.com verfügbar.

Kontakt für Investorinnen und Finanzanalysten

Jin Wiederkehr, Investor Relations

T +41 58 750 15 50

ir@bucherindustries.com

Kontakt für Medien

Saskia Rusch, Leiterin Konzernkommunikation

T +41 58 750 15 40

media@bucherindustries.com

Bucher Industries AG Murzlenstrasse 80 8166 Niederweningen Schweiz Telefon: +41 58 750 15 00 E-Mail: info@bucherindustries.com Internet: www.bucherindustries.com ISIN: CH0002432174 Börsen: SIX Swiss Exchange

