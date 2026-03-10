Bullenflagge im Chart: Dieser Börsenneuling bietet Aufwärtspotenzial

Eine bullische Flaggenformation bei diesem Börsendebütanten weckt Aufmerksamkeit: Nach einem starken Kursanstieg konsolidiert die Aktie in einer Seitwärtsphase. Für Trader kann das ein Hinweis sein, dass der Aufwärtstrend noch nicht beendet ist. Ein Ausbruch nach oben könnte neues Momentum bringen und die nächste Kursbewegung einleiten.

