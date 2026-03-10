Bullenflagge im Chart: Dieser Börsenneuling bietet Aufwärtspotenzial
onvista · Uhr
Nach einem rasanten Kursanstieg zu Jahresbeginn konsolidiert diese Aktie derzeit. Doch der Chart verrät, dass hier noch mehr drin ist. Um welchen Wert es sich handelt und welche Levels wichtig werden, erfahrt ihr hier im Text.
Quelle: lassedesignen / Adobe Stock
Eine bullische Flaggenformation bei diesem Börsendebütanten weckt Aufmerksamkeit: Nach einem starken Kursanstieg konsolidiert die Aktie in einer Seitwärtsphase. Für Trader kann das ein Hinweis sein, dass der Aufwärtstrend noch nicht beendet ist. Ein Ausbruch nach oben könnte neues Momentum bringen und die nächste Kursbewegung einleiten.
Weiterlesen mit onvista Plus
onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt
Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Trading- und Investmentideen von Experten
- onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
- Jederzeit online kündbar
- Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)
Nur 0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
Das könnte dich auch interessieren
Aktien New YorkTrump: "Krieg könnte bald vorbei sein" - Wall Street dreht ins Plusgestern, 20:49 Uhr · onvista
Europas größter AutobauerVolkswagen-Gewinn bricht um die Hälfte ein - 50.000 Jobs fallen bis 2030 wegheute, 07:46 Uhr · Reuters
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeJetzt bloß nicht Aktien kaufen, nur weil „die Kanonen donnern“07. März · Acatis
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista