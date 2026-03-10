Chinas Exporte wachsen dreimal so stark wie erwartet

Peking, 10. ⁠Mrz (Reuters) - Exportweltmeister China ist überraschend gut ins Jahr gestartet. Angetrieben von einer starken Nachfrage nach elektronischen Produkten wuchsen die Ausfuhren in den Monaten Januar und Februar um 21,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie die Zollbehörde am Dienstag in ‌Peking mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten nur mit einem Plus von 7,1 Prozent gerechnet.

Der Handelsüberschuss - Exporte minus Importe - summierte sich ⁠auf 213,6 ⁠Milliarden Dollar. Auch das liegt über den Erwartungen. Die Daten deuten darauf hin, dass die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt die Belastungen aus dem Krieg im Iran abfedern und den Rekordüberschuss des Vorjahres von 1,2 Billionen Dollar noch übertreffen könnte. Die Importe nach China legten in den ‌ersten beiden Monaten - die wegen des chinesischen ‌Neujahrsfestes zusammen ausgewiesen werden - mit 19,8 Prozent deutlich stärker zu als erwartet.

"Die Stärke bei Mikrochips und Technologieexporten war angesichts des Booms bei Investitionen in Künstliche Intelligenz zu ⁠erwarten", sagte Ökonom Xu Tianchen von der Economist Intelligence Unit zur starken Nachfrage ‌nach chinesischen Waren. Überraschend sei jedoch ⁠das Wachstum bei Kleidung, Textilien und Taschen gewesen. Dan Wang von der Eurasia Group verwies zudem auf die hohe Nachfrage nach den sogenannten "Neuen Drei" aus China: Elektroautos, Lithium-Ionen-Batterien und Solarzellen.

Die von US-Präsident Donald ‌Trump im vergangenen Jahr erneuerten Strafzölle ⁠hatten Chinas Industrie kaum gebremst. Die ⁠Hersteller sind mit ihren Exporten nach Südostasien, Afrika und Lateinamerika ausgewichen und haben neue Märkte erschlossen. Mittlerweile erwägen aber auch andere Staaten Handelsbeschränkungen. Sie befürchten, dass Chinas Überkapazitäten und Deflation überschüssige Waren auf die Weltmärkte drücken.

Ministerpräsident Li Qiang hatte vergangene Woche ein niedrigeres Wachstumsziel von 4,5 bis fünf Prozent für 2026 angekündigt - den niedrigsten Wert seit 1991. Volkswirte sind jedoch skeptisch, dass sich Peking bald von seiner Exportabhängigkeit lösen wird. ⁠Der Grund ist die schwache Inlandsnachfrage.

