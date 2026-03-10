Frankfurt, 10. ⁠Mrz (Reuters) - Nach dem Ölpreisschock zum Wochenanfang wird der Dax der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge am Dienstag höher in den Handel starten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex 0,8 Prozent niedriger bei 23.409 ‌Punkten geschlossen, nachdem er aufgrund eines historischen Ölpreisanstiegs zeitweise bis zu 2,8 Prozent abgerutscht war. Die Wall Street beendete den Handel ⁠nach ⁠einem starken Kursrutsch zu Beginn im Plus. US-Präsident hatte Donald Trump angedeutet, dass der Krieg der USA und Israels gegen den Iran bald beendet sein könnte.

Insidern zufolge erwägt Trump zudem Maßnahmen zur Marktberuhigung. Dazu könnten eine Lockerung der Ölsanktionen gegen Russland sowie ‌die Freigabe strategischer Reserven gehören. Die Preise ‌für Brent und WTI fielen am Dienstag zeitweise um rund elf Prozent auf 88,05 beziehungsweise 84,43 Dollar je Fass. Am Montag waren ⁠sie in der Spitze bis auf 119 Dollar je Fass gestiegen. ‌An der japanischen Börse ging es ⁠steil bergauf.

Auf der Unternehmensseite haben Investoren zudem die Zahlen von Europas größtem Autobauer Volkswagen im Blick. Einblick in ihre Bücher gewähren auch Hugo Boss und ATOSS Software. Am ‌Abend stehen die Geschäftszahlen von ⁠Oracle an. Bei dem SAP-Rivalen richten ⁠Anleger ihr Hauptaugenmerk auf das Cloud-Geschäft. Sie wollen eine Bestätigung, dass die ehrgeizigen Pläne zum Ausbau der KI-Infrastruktur durch entsprechendes Wachstum gerechtfertigt sind.

Auf Konjunkturseite dürften die deutschen Exporte zum Jahresauftakt zurückgegangen sein und damit den konjunkturellen Fehlstart ins Jahr komplettieren.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 23.409,37

EuroStoxx50 5.685,20

EuroStoxx50-Future 5.685,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 47.740,80 +0,5%

Nasdaq

S&P 500 6.795,99 +0,8%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 54.198,93 +2,8%

Shanghai 4.116,39 +0,5%

Hang Seng 25.891,09 +1,9%

