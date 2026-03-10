DAX® - Komplette Kerze unterhalb des Bollinger Bandes

Gestern hatten wir ausführlich die grundsätzliche Marktverfassung beim DAX® analysiert. Objektiv betrachtet liegt bei dem Aktienbarometer kein Aufwärtstrend mehr vor. Im Gegenteil: Zu Wochenbeginn mussten die deutschen Standardwerte ein neues Bewegungstief (22.928 Punkte) verkraften. In der Spitze summiert sich der jüngste Kursrückschlag damit auf fast 2.500 Punkte. Auf Indexebene hatten wir in der vergangenen Woche zudem mehrfach auf das langfristige Ausstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD hingewiesen – und zwar auf einem historisch hohen Niveau. Auf Einzeltitelebene das gleiche Spiel: SAP, Siemens, Allianz, Deutsche Telekom, Airbus und die Münchnerer Rück stehen für über 51 % des DAX® – überall generiert der Monats-MACD gerade ein Ausstiegssignal bzw. ist bereits schon länger „short“ positioniert. Für einen Hoffnungsschimmer sorgt dagegen das gestrige „intraday reversal“. Die gestrige Tageskerze hat sich dabei vollständig außerhalb der Bollinger Bänder (unteres Band bei 23.538 Punkten) ausgebildet. Nach einer solchen Übertreibung markiert eine Rückkehr in die Leitplanken der Bollinger Bänder regelmäßig den Startpunkt für eine temporäre Erholung.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

