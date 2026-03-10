Dax erholt sich schwungvoll

Bei zwischendurch gesunkenen Ölpreisen holt der Dax am Dienstag deutlich Schwung auf seiner Erholung vom Tief seit Mai 2025. Es stimmte die Anleger im Handel mutiger, dass US-Präsident Donald Trump am Vorabend ein baldiges Ende des Iran-Krieges ins Spiel gebracht hat.

Der Dax legte circa eine Stunde nach Handelsbeginn 2,3 Prozent auf 23.955 Punkte zu. Er bewegte sich damit im Fahrwasser wieder angezogener Börsen in Asien, der letztlich festen Wall Street und von Ölpreisen, die zwischenzeitlich unter die 90-Dollar-Marke zurückfielen. Etwa eine Stunde nach Handelsstart steht der Brent-Preis bei etwa 92,46 Dollar.

Für den MDax ging es um knapp 3,1 Prozent auf 29.775 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx legte gut 2,7 Prozent zu.

Der Schock, den am Vortag im frühen Handel die erneut hochspringenden Öl- und Erdgaspreise ausgelöst hatten, wirkt damit erst einmal verdaut. Vom Vortagstief bei 22.927 Punkten hat der Leitindex nun wieder fast 1000 Punkte zugelegt. "Wenn geopolitische Risiken plötzlich geringer erscheinen, kehrt an den Märkten oft sehr schnell Risikobereitschaft zurück", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Timo Emden

Volkswagen-Erholung mit Rückenwind von Zahlen

Die Volkswagen-Aktie bekommt am Dienstag Unterstützung durch den Jahresbericht. Wie der Analyst Jose Asumendi von JPMorgan in einem ersten Kommentar urteilte, hat der Autobauer ein starkes viertes Quartal hinter sich. In einem generell erholten Marktumfeld, das die Aktie zusätzlich stützte, sorgte dies im Xetra-Handel etwa eine Stunde nach Handelsbeginn für ein Plus von knapp 3,7 Prozent. Am Vortag war der Kurs noch auf das niedrigste Niveau seit Juni abgerutscht.

Asumendi lobte zum Jahresende hin auch die Entwicklung des Free Cashflow sowie den Dividendenvorschlag, der mit 5,26 Euro über den Erwartungen liege. Im operativen Ausblick sah er keinen Störfaktor. Volkswagen peilt für 2026 eine Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von 4,0 bis 5,5 Prozent an, wobei Asumendi den Analystenkonsens mit 5,1 Prozent knapp in der oberen Hälfte sieht.

Hugo Boss stark nach Geschäftszahlen

Die Aktie von Hugo Boss ist am Dienstagmorgen etwa eine Stunde nach Handelsstart bis zu 3,4 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Vorabend gestiegen. Die Metzinger haben 2025 trotz Umsatzrückgang mehr verdient. Auf Lob stießen am Markt zudem die im aktuell unsicheren Umfeld bestätigten Jahresziele für 2026.

Die Hugo-Boss-Aktien hatten sich im turbulenten Wochenstart - geprägt von der Energiepreisrally im Zuge des Iran-Kriegs - bereits recht gut gehalten. Der MDax war derweil auf ein neues Jahrestief gefallen.

(mit Material von dpa-AFX)