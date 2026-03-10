Dermapharm will bis zu 4,3 Millionen eigene Aktien zurückkaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Arzneimittelhersteller Dermapharm will in größerem Stil eigene Aktien zurückkaufen. Vorstand und Aufsichtsrat hätten ein öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 4,3 Millionen Anteilsscheine zum Preis von 42 Euro je Papier beschlossen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Grünwald mit. Dies entspreche rund 7,99 Prozent des Grundkapitals und rechnerisch einem Rückkaufvolumen von bis zu 180,6 Millionen Euro.

Dermapharm beabsichtigt nach eigenen Angaben, die zurückgekauften Aktien einzuziehen und damit das Grundkapital zu reduzieren. Die Annahmefrist für das Angebot beginnt an diesem Mittwoch (11. März) um 0.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) und endet voraussichtlich am 24. März um 24.00 Uhr./tav/nas

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Dermapharm

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York
US-Indizes drehen alle in die Gewinnzonegestern, 19:14 Uhr · dpa-AFX
US-Indizes drehen alle in die Gewinnzone
Aktien New York Ausblick
Energiepreise dürften Dow Jones weiter belasten - Kurssprung bei Hims & Hersgestern, 14:25 Uhr · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News