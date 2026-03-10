Deutsche Anleihen: Zur Kasse gestiegen - Umlaufrendite bei 2,79 Prozent

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag gestiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 2,84 Prozent am Vortag auf 2,79 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es zehn Verlierer mit Abschlägen von bis zu 1,58 Prozentpunkten. Dem standen 69 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,46 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen vom Wert von 13,1 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 124,44 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/jsl/nas

Das könnte dich auch interessieren

Börsen deutlich im Minus
Ölpreise ziehen weiter an – eine Wiederholung von 2022 drohtgestern, 14:15 Uhr · onvista
Ein Kurschart vor einer Dollar-Note.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News