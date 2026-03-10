Deutsche Anleihen: Zur Kasse gestiegen - Umlaufrendite bei 2,79 Prozent
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag gestiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 2,84 Prozent am Vortag auf 2,79 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.
Unter den Bundeswertpapieren gab es zehn Verlierer mit Abschlägen von bis zu 1,58 Prozentpunkten. Dem standen 69 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,46 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen vom Wert von 13,1 Millionen Euro.
Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 124,44 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/jsl/nas
Das könnte dich auch interessieren
Börsen deutlich im MinusÖlpreise ziehen weiter an – eine Wiederholung von 2022 drohtgestern, 14:15 Uhr · onvista
Naher OstenAnleihen der Eurozone brechen ein - Iran-Krieg treibt Inflationssorgengestern, 15:44 Uhr · Reuters
Europäische ZentralbankEZB-Notenbanker plädieren für Geduld: Keine überstürzte Zins-Enscheidung treffenheute, 11:28 Uhr · Reuters
RATING/ROUNDUP: Moody's stuft Kreditwürdigkeit von Lanxess ab - Ramschniveaugestern, 20:46 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeJetzt bloß nicht Aktien kaufen, nur weil „die Kanonen donnern“07. März · Acatis
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista