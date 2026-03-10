DIHK: US-Geschäft wird für deutsche Firmen zum Risikofaktor

Berlin, 10. ⁠Mrz (Reuters) - Deutsche Unternehmen mit US-Geschäft sind stark verunsichert wegen der Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump. Der wichtigste Exportmarkt werde damit vom Stabilitätsanker zum Risikofaktor, befand die Deutsche Industrie- ‌und Handelskammer (DIHK) am Dienstag auf Basis einer Firmenumfrage. Die Belastungen gingen dabei weit über Zölle hinaus: Mehr als zwei Drittel ⁠der ⁠befragten Betriebe mit US-Geschäft sprachen von einer handelspolitischen Unsicherheit. 54 Prozent berichteten von steigenden Kosten in den Zollverfahren und wachsender Bürokratie.

"Ausgerechnet die USA, die der EU regelmäßig übermäßige Bürokratie vorhalten, treiben mit ihrer Zollpolitik selbst den administrativen Aufwand massiv in die Höhe", sagte ‌DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. "Gerade die komplexen Vorgaben bei ‌Stahl- und Aluminiumzöllen bringen viele Unternehmen an ihre Belastungsgrenze." 37 Prozent aller befragten Unternehmen seien von sektoralen Zöllen auf Stahl und Aluminium betroffen, im Maschinenbau seien ⁠es sogar 62 Prozent.

Erklärtes Ziel von Trump ist es, mit ‌den Zöllen höhere Einnahmen ⁠zu generieren, aber auch Investitionen in die USA zu locken. Treier sagte, die Kombination aus Zöllen und Unsicherheit führe jedoch zu Zurückhaltung. Die Hälfte der deutschen Unternehmen plant, Investitionen in den USA zu reduzieren ‌oder bereits angekündigte Projekte zu ⁠verschieben. "Immer neue Zollankündigungen, wechselnde Rechtsgrundlagen ⁠und ungeklärte Rückerstattungsfragen schaffen keine Stabilität, sondern sorgen für Verunsicherung. Für exportorientierte Betriebe ist das Gift."

Knapp drei Viertel der Unternehmen gaben an, die neuen US-Zölle ganz oder teilweise an US-Kunden weiterzugeben. Das schwächt wegen höherer Preise aber auch ihre Wettbewerbsposition. Für 13 Prozent der Betriebe sind laut DIHK die Konsequenzen gravierend: Ihre Exporte in die USA gehen spürbar zurück oder brechen ganz weg.

