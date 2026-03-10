EQS-Adhoc: Dermapharm Holding SE beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 4.300.000 Aktien

EQS-Ad-hoc: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe/Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe

Dermapharm Holding SE beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 4.300.000 Aktien



Offenlegung von Insider-Informationen nach § 17 Abs. (1) 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch in der geänderten Fassung (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

Dermapharm Holding SE beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 4.300.000 Aktien

Grünwald, Deutschland, 10. März 2026 – Der Vorstand der Dermapharm Holding SE (die „Gesellschaft“) (ISIN DE000A2GS5D8 / WKN A2GS5D) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft unter Ausnutzung der Ermächtigung durch die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 14. Juni 2023 heute beschlossen, bis zu 4.300.000 Aktien der Gesellschaft (dies entspricht ca. 7,99 % des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft) im Rahmen eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots gegen Zahlung eines Angebotspreises in Höhe von EUR 42,00 zurück zu erwerben. Es ist beabsichtigt, die zurückerworbenen Aktien einzuziehen.

Die Annahmefrist beginnt am 11. März 2026, 00:00 Uhr (MEZ), und endet, vorbehaltlich einer Verlängerung durch die Gesellschaft, am 24. März 2026, 24:00 Uhr (MEZ). Sofern im Rahmen des Angebots mehr als 4.300.000 Aktien zum Rückkauf eingereicht werden, werden die Annahmeerklärungen im Verhältnis der 4.300.000 Aktien zur Anzahl der insgesamt zum Rückkauf von den Aktionären eingereichten Aktien, berücksichtigt. Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Aktienrückkaufangebots sind der Angebotsunterlage zu entnehmen, die auf der Internetseite der Gesellschaft (https://ir.dermapharm.de) im Bereich „Investor Relations – Aktie – Aktienrückkauf – 2026“ sowie anschließend im Bundesanzeiger unter www.bundesanzeiger.de veröffentlicht wird.

Kontakt

Investor Relations & Corporate Communications

Britta Hamberger

Tel.: +49 (0)89 – 64186-233

E-Mail: ir@dermapharm.com

