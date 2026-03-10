EQS-AFR: AUTO1 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AUTO1 Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

AUTO1 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



10.03.2026

Hiermit gibt die AUTO1 Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://ir.auto1-group.com/de/financial-reports#annual

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://ir.auto1-group.com/financial-reports#annual

Unternehmen: AUTO1 Group SE
Bergmannstraße 72
10961 Berlin
Deutschland
Internet: https://ir.auto1-group.com

