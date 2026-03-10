EQS-AFR: DZ HYP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DZ HYP AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die DZ HYP AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 01.04.2026

Ort:

https://dzhyp.de/de/investor-relations/rating-und-berichte/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 01.04.2026

Ort:

https://dzhyp.de/en/investor-relations/rating-and-reports/financial-reports/

