EQS-AFR: q.beyond AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hiermit gibt die q.beyond AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026

Ort:

https://www.qbeyond.de/investor-relations/ir-publikationen/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026

Ort:

https://www.qbeyond.de/investor-relations/ir-publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026

Ort:

https://www.qbeyond.de/en/investor-relations/ir-publications/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.08.2026

Ort:

https://www.qbeyond.de/investor-relations/ir-publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.08.2026

Ort:

https://www.qbeyond.de/en/investor-relations/ir-publications/

