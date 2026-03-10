EQS-AFR: q.beyond AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: q.beyond AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
q.beyond AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

10.03.2026 / 10:56 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die q.beyond AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026

Ort:

https://www.qbeyond.de/investor-relations/ir-publikationen/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026

Ort:

https://www.qbeyond.de/investor-relations/ir-publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026

Ort:

https://www.qbeyond.de/en/investor-relations/ir-publications/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.08.2026

Ort:

https://www.qbeyond.de/investor-relations/ir-publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.08.2026

Ort:

https://www.qbeyond.de/en/investor-relations/ir-publications/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:q.beyond AG
Richard-Byrd-Straße 4
50829 Köln
Deutschland
Internet:www.qbeyond.de
q.beyond (QSC)

