EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

10.03.2026 / 15:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Information zum Aktienrückkaufprogramm 2026 – 5. Zwischenmeldung

Walldorf, den 10.03.2026

Im Zeitraum vom 02.03.2026 bis einschließlich zum 06.03.2026 wurden insgesamt 50.000Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der SAP SE auf XETRA erworben.

Dabei wurden täglich jeweils insgesamt folgende Stückzahlen zu den folgenden Durchschnittskursen und in folgenden aggregierten Volumina zurückgekauft:

DatumGesamtzahl der AktienTäglich gewichteter Durchschnittskurs (€)Aggregiertes Volumen (€)*
2026-03-0210.000167,721.677.230,00
2026-03-0310.000163,311.633.074,00
2026-03-0410.000167,351.673.504,00
2026-03-0510.000169,501.695.001,00
2026-03-0610.000172,631.726.285,00
Total50.000168,108.405.094

* Ohne Erwerbsnebenkosten.

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages sind auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht unter https://www.sap.com/investors/de.html (dort unter der Rubrik Aktie/Aktienrückkäufe).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes bis einschließlich zum 06.03.2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 8.443.557Stück.

SAP SE

Der Vorstand

SAP

