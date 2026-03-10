EQS-DD: Deutsche Lufthansa AG: Dr. Till Streichert, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.03.2026 / 12:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Till
|Nachname(n):
|Streichert
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Deutsche Lufthansa AG
b) LEI
|529900PH63HYJ86ASW55
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0008232125
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|7,7460 EUR
|250.513,39 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|7,7460 EUR
|250.513,39 EUR
e) Datum des Geschäfts
|09.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate Berlin Stock Exchange
|MIC:
|TGAT
10.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Lufthansa AG
|Venloer Str. 151-153
|50672 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.lufthansagroup.com/investor-relations
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103584 10.03.2026 CET/CEST