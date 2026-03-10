EQS-DD: Deutsche Lufthansa AG: Karl Gernandt, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.03.2026 / 12:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Karl Nachname(n): Gernandt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Lufthansa AG

b) LEI

529900PH63HYJ86ASW55

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0008232125

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 8,10 EUR 89.100,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 8,10 EUR 89.100,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Deutsche Börse Frankfurt MIC: XFRA

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Lufthansa AG Venloer Str. 151-153 50672 Köln Deutschland Internet: www.lufthansagroup.com/investor-relations

103582 10.03.2026 CET/CEST