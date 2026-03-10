EQS-DD: Heidelberg Pharma AG: Dr. Birgit Kudlek, Verkauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.03.2026 / 08:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Birgit
Nachname(n):Kudlek

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Heidelberg Pharma AG

b) LEI

391200E09XYBYITR1W32 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A11QVV0

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
3,12 EUR3.120,00 EUR
3,13 EUR3.130,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
3,1250 EUR6.250,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

10.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Heidelberg Pharma AG
Gregor-Mendel-Str. 22
68526 Ladenburg
Deutschland
Internet:www.heidelberg-pharma.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103578 10.03.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Heidelberg Pharma

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News