EQS-DD: Heidelberg Pharma AG: Dr. Birgit Kudlek, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.03.2026 / 08:18 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Birgit
|Nachname(n):
|Kudlek
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Heidelberg Pharma AG
b) LEI
|391200E09XYBYITR1W32
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A11QVV0
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|3,12 EUR
|3.120,00 EUR
|3,13 EUR
|3.130,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|3,1250 EUR
|6.250,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|09.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate
|MIC:
|TGAT
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Pharma AG
|Gregor-Mendel-Str. 22
|68526 Ladenburg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelberg-pharma.com
