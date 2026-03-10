EQS-DD: Heidelberg Pharma AG: Dr. Birgit Kudlek, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.03.2026 / 08:28 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Birgit Nachname(n): Kudlek

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Heidelberg Pharma AG

b) LEI

391200E09XYBYITR1W32

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A11QVV0

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,14 EUR 3.140,00 EUR 3,13 EUR 4.278,71 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,1342 EUR 7.418,1100 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: LS Exchange MIC: HAMN

