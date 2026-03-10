EQS-News: Alphawave setzt auf maximale Transparenz: Performance-Audit für 2024/2025 beauftragt – Q4-Ergebnis (+11,59 %)

EQS-News: Alphawave Finance GmbH / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Anleihe

Düsseldorf, 10. März 2026 – Die Alphawave GmbH schließt das Geschäftsjahr 2025 mit einem technologischen und operativen Ausrufezeichen ab. Das Unternehmen lässt nun die gesamte Performance-Historie der Jahre 2024 und 2025 extern auditieren, um die Zuverlässigkeit seiner Handelsergebnisse durch unabhängige Dritte zu validieren. Hintergrund ist die beeindruckende Konsistenz der Live-Ergebnisse: Allein im vierten Quartal 2025 erzielte Alphawave eine Rendite von 11,59 %. Damit setzt das Unternehmen den positiven Trend nach einem starken Q3 (+7,61 %) beschleunigt fort.

Starkes Schlussquartal 2025: +11,59 %

„Die Auditierung ist für uns der konsequente Schritt, um zu belegen, dass unsere jahrelange Forschung und die reale Markt-Performance deckungsgleich sind“, erklärt CEO Jan-Patrick Krüger. „Wir zeigen offen, wie unsere Systeme auch in schwierigen Marktphasen arbeiten. Diese Transparenz ist das Fundament für unser weiteres Wachstum.“

Seit Mai 2024 bis Ende 2025 kumuliert sich die Rendite auf 35,05 %, wobei das System auch in schwierigen Phasen seine asymmetrische Risikostruktur bei gleichzeitig sehr moderatem Risikoprofil beibehalten hat.

Unabhängigkeit vom Auf und Ab der Aktienmärkte

Ein entscheidender Vorteil für Anleger ist die Unkorreliertheit: Alphawave erzielt seine Ergebnisse weitgehend unabhängig davon, ob die großen Aktienmärkte steigen oder fallen. Während beispielsweise der deute Leitindex DAX im dritten Quartal 2025 Verluste verzeichnete, lieferte Alphawave ein Plus von 7,61 %.

Performance-Vergleich: Alphawave vs. Globale Benchmarks (Quartalsweise)

Zeitraum Alphawave (Live) DAX 40 S&P 500 EuroStoxx 50 MSCI World (iShares ACC EUR) Q4 / 2025 +11,59 % +2,55 % +2,35 % +4,73 % +4,27 % Q3 / 2025 +7,61 % -0,12 % +7,79 % +4,28 % +7,07 % Q2 / 2025 -6,16 % +7,88 % +10,57 % +1,05 % +3,13 % Q1 / 2025 +7,08 % +11,32 % -4,59 % +7,79 % -6,56 % Q4 / 2024 +13,78 % +3,02 % +2,07 % -2,62 % +7,82 % Q3 / 2024 -4,47 % +5,97 % +5,53 % +2,17 % +1,27 % Q2 / 2024 +2,58 % -1,39 % +3,92 % -3,73 % +4,09 %

Gesamt 2025 Alphawave: +20,48 %

DAX 40: +21,63 %

S&P 500: +16,12 %

EuroStoxx 50: +17,85 %

MSCI World (iShares ACC EUR): +7,91 %

„Es zeigt sich deutlich, dass wir stark unkorreliert agieren“, so Jan-Patrick Krüger weiter. „Zwar waren Indizes wie der DAX oder der EuroStoxx im vergangenen Jahr durch eine außergewöhnliche Sektor-Stärke getrieben, doch über einen vollständigen Marktzyklus hinweg zeigt unsere Modelle auch gegenüber diesen Märkten eine klare Outperformance und eine moderatere Risikoexposition.“

„Unsere Strategie ist darauf ausgelegt, Marktphasen unabhängig von ihrer Richtung zu nutzen. Durch unseren spezialisierten Ansatz erzielen wir marktagnostische Renditen, indem wir gezielt Volatilitäten sowie kurzfristige Marktverzerrungen identifizieren und diese in Ertragschancen transformieren.“

Alphawave nutzt Marktschwankungen (Volatilität) aktiv als Chance, anstatt passiv auf steigende Kurse zu warten. Dabei identifiziert unser System gezielt kurzfristige Marktverzerrungen und setzt auf deren Rückkehr zum Mittelwert (Mean Reversion). Durch diese antizyklische Arbeitsweise stellen wir dem Markt in volatilen Phasen notwendige Liquidität bereit und leisten so einen Beitrag zur Stabilisierung der Handelsplätze.

Mit der Einleitung des Audits schafft Alphawave die notwendige Transparenz, um den Übergang zum institutionellen Standard zu vollziehen und seine Position als verlässlicher Partner am Kapitalmarkt zu festigen.

Über Alphawave

Die Alphawave GmbH, gegründet 2016 in Düsseldorf, ist ein technologiegetriebenes Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem systematischen Handel mit algorithmischen Handelsstrategien. Die Investmentlösung von Alphawave, einschließlich der Analyse- und Simulationsumgebung, wurde wissenschaftlich validiert (u. a. durch die Heriot-Watt University).

Nach einer mehrjährigen Forschungs- und Entwicklungsphase liefert das Scale-up seit dem Go-Live robuste Live-Zahlen. Der Fokus liegt auf marktunkorrelierten Modellen, die auf konstante Renditen deutlich über dem Marktdurchschnitt bei gleichzeitig optimierten Risikokennzahlen im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen ausgerichtet sind. Das Unternehmen nutzt eine hochperformante Infrastruktur, die durch parallele Rechenprozesse marktführende Geschwindigkeiten erreicht.



Das Unternehmen erreichte bereits im ersten Jahr nach dem Start des Live-Handels die Profitabilität und erzielte einen Jahresüberschuss von 0,3 Mio. Euro, der im Jahr 2025 vorläufig auf rund 1,1 Mio. Euro anstieg.

Die Alphawave Finance GmbH fungiert als Emittentin von Unternehmensanleihen zur Finanzierung der Gruppe und zur Skalierung der technologischen Kapazitäten. Über diese Anleihe können Anleger unmittelbar an der Entwicklung der Technologie partizipieren. Das Angebot umfasst zwei Laufzeitvarianten mit einer Verzinsung von 8,00 % bzw. 8,50 % pro Jahr. Vor dem Hintergrund, dass das Mutterunternehmen bereits seit 2024 profitabel arbeitet und zyklusunabhängige Erträge generiert, kann die Anleihe eine fundierte Alternative für Anleger darstellen, die feste Erträge abseits der klassischen Aktienmärkte anstreben.

Verbindliche Informationen, Wertpapierprospekte sowie aktuelle Finanzberichte sind auf der Investor-Relations-Seite unter www.alphawave.fund/de/ir zu finden.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

alphawave_gmbh_office_trading_desk

