EQS-News: Huawei präsentiert seine Vision „Driving Mobilty and Logistics into the Intelligent World" für den Transportsektor, unterstützt durch fünf neue Lösungen

Huawei präsentiert seine Vision „Driving Mobilty and Logistics into the Intelligent World" für den Transportsektor, unterstützt durch fünf neue Lösungen



10.03.2026 / 12:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BARCELONA, Spanien, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf der MWC Barcelona 2026 veranstaltete Huawei ein Forum mit dem Titel Accelerate Transportation Digital Intelligence" (Beschleunigung der digitalen Intelligenz im Transportwesen). Gemeinsam mit Kunden, Partnern und Experten aus der Industrie hat Huawei neue Wege für intelligenten Verkehr erkundet, seine neuesten technischen Errungenschaften vorgestellt und fünf innovative Lösungen angekündigt, die Mobilität und Logistik in die intelligente Welt führen sollen.

David Shi, Vice President of ICT Marketing and Solution Sales bei Huawei, erklärte: „Huawei setzt sich für Offenheit, Zusammenarbeit und gemeinsamen Erfolg ein." Wir werden mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um eine solide digitale und intelligente Grundlage zu schaffen, die Passagiere, Fracht, Geschäfte, Einnahmen und Informationsflüsse miteinander verbindet." Ihm zufolge wird Huawei KI in den Bereichen Schiene, Straße, Logistik, Luftfahrt und Häfen integrieren, um die Sicherheit und Effizienz im gesamten Transport- und Logistikwesen zu verbessern und engere Beziehungen zu Tourismus, Energie, Handel und anderen Branchen zu fördern, um eine bessere Zukunft zu gestalten.

David Shi, Vice President of ICT Marketing and Solution Sales, Huawei

Dr. Reha Çetin, CIO des Istanbul Grand Airport und CEO von IST Systems, betonte, dass der Flughafen Istanbul als Europas am schnellsten wachsender Luftverkehrsknotenpunkt seine digitale Transformation zu „Airport 5.0" weiter vorantreiben und dank der hochmodernen digitalen Technologien und der ICT-Expertise von Huawei ein Flughafen-Erlebnis der nächsten Generation bieten werde.

Zaiming Ren, Deputy General Manager von CRSC International, erläuterte, wie FRMCS die Effizienz der Zugsteuerung verbessert, die Transportkapazität der Eisenbahn erhöht und die Lebenszykluskosten senkt, wodurch futuristische Eisenbahnsysteme effizienter und sicherer betrieben werden können.

KI wird zum Kernstück intelligenter Verkehrssysteme (ITS) werden. Carlos López Gutiérrez, Transportation BU Director bei SICE, erklärte: „SICE und Huawei arbeiten daran, mithilfe von KI und Edge-Computing-Plattformen verschiedene Verkehrsszenarien zu untersuchen und zu unterstützen, um die Konnektivität der Infrastruktur und die Zuverlässigkeit des Verkehrssystems erheblich zu verbessern."

Häfen spielen eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung von Konjunkturzyklen und der Sicherung der Kontinuität von Industrie und Lieferketten. Yang Rong, General Engineer der Tianjin Port (Group) Co., Ltd., erklärte, dass der Hafen von Tianjin der Integration von IKT wie 5G, KI, Cloud Computing und autonomem Fahren in seine Dienstleistungen stets Priorität eingeräumt habe. Bislang haben sie alle Hafenelemente digital verwaltet und ein intelligentes horizontales Transportsystem eingeführt, um die Zukunft von intelligenten Häfen von Weltklasse zu gestalten.

Guest speakers (from top left): PhD. Reha Ã‡etin, Zaiming Ren, Carlos LÃ³pez GutiÃ©rrez, and Yang Rong

Dr. Rachad Nassar, Global Business & Strategic Partners Director der Smart Transportation BU von Huawei, gab bekannt, dass das Unternehmen eine umfassende digitale Grundlage für die globale Transportbranche geschaffen hat. Durch den Einsatz einer integrierten Architektur aus intelligenter Sensorik, Konnektivität, digitalen Plattformen und Anwendungen arbeitet Huawei mit Partnern aus dem Ökosystem zusammen, um fünf spezialisierte Lösungen für vier Kernszenarien auf den Markt zu bringen. Diese Innovationen bieten die folgenden Hauptvorteile:

Straße: Huawei hat die TOCC-Lösung (Transportation Operations Coordination Center) vorgestellt, die auf ITS basiert und die Effizienz in verschiedenen Szenarien wie integrierter Verkehrsüberwachung, Unterstützung bei Urlaubsreisen und multimodaler Logistik steigern soll. Damit wird ein neues Modell für die integrierte Verwaltung und Kontrolle des städtischen Verkehrs geschaffen.

Schiene: Huawei hat das Next-Gen Bearer Network für den Betrieb und die Disposition von Eisenbahnen entwickelt. Mit ihrer robusten Zuverlässigkeit, hohen Bandbreite und geringen Latenzzeit überträgt die Lösung sicher, zuverlässig und effizient betriebliche Kommunikationsdienste und treibt damit die Digitalisierung und Intelligenz der Bahnindustrie voran.

Zoll: Huawei hat gemeinsam mit Partnern eine Lösung zur Kontrolle von Big Data-Risiken entwickelt. Die Lösung nutzt die führenden Big-Data-Plattformen von Huawei sowie die Datenverwaltung und -dienste der Partner, integriert effizient heterogene Daten aus verschiedenen Quellen und reagiert innerhalb von Sekunden auf Risiken. Es befasst sich mit traditionellen Herausforderungen der Risikokontrolle wie begrenzten Dimensionen, unvollständiger Abdeckung und starker Abhängigkeit von manuellen Prozessen und ermöglicht es den Zollbehörden, die Genauigkeit der Überwachung und die Effizienz der Zollabfertigung zu verbessern.

Hafen: Huawei hat den branchenweit ersten All-Element-Planungsagenten entwickelt, der auf der Chain-of-Thought-Technologie (CoT) basiert. Dieser Agent koordiniert den gesamten Hafenbetrieb, einschließlich der Liegeplatzplanung sowie der Verteilung und des Transports, wodurch die Planungszeit von Stunden auf Minuten reduziert wird. Die intelligente horizontale Transportlösung 2.0 unterstützt einen effizienten gemischten Verkehr von manuellen Containerstaplern und intelligenten geführten Fahrzeugen (IGVs). Sie ermöglicht die groß angelegte Planung von über 300 Fahrzeugen, reduziert die manuellen Übernahmequoten auf unter 0,1 % und gewährleistet eine präzise Parkausrichtung mit einer Abweichung von maximal ±5 cm von der Betriebsposition, wodurch die Effizienz des Gütertransports gesteigert wird.

Huawei alongside its customers and partners announces five solutions

Auf dem Forum gaben Huawei und Surge die erfolgreiche kommerzielle Einführung des weltweit ersten 1,4-GHz-5G-FWA-Netzes (Fixed Wireless Access) für Eisenbahnen bekannt. Dieser Meilenstein stellt einen Paradigmenwechsel in der bahnbasierten Konnektivität dar, indem er Kommunikationsnetze der nächsten Generation entlang der indonesischen Eisenbahnstrecken bereitstellt und gleichzeitig eine flächendeckende Netzabdeckung im ganzen Land ermöglicht.

Darüber hinaus hob Huawei entscheidende Durchbrüche hervor, die gemeinsam mit seinen globalen Partnern erzielt wurden und die Entwicklung des digitalen und intelligenten Verkehrssystems vorantreiben. Ein hervorragendes Beispiel hierfür ist die gemeinsam mit der Shandong Port Group ins Leben gerufene Global Smart Port Showcase. Durch die Integration von Big Data, umfangreichen Modellen und anderen innovativen Technologien demonstriert die Präsentation szenariospezifische Anwendungen wie digitale Abläufe und intelligente Planung und dient als Blaupause für die Modernisierung der globalen Hafenindustrie.

Bis heute hat Huawei mehr als 100 Häfen, über 210 Flughäfen und Fluggesellschaften, mehr als 300 Stadtbahnlinien, über 180.000 Kilometer Eisenbahnstrecken, Straßennetze mit einer Gesamtlänge von über 200.000 Kilometern, ITS-Projekte in über 70 Städten und mehr als 200 Logistikunternehmen weltweit mit seinen Lösungen unterstützt. Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei die Strategie „Plattform + Ökosystem" weiterhin verfolgen. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung von Verkehrsknotenpunkten, Verkehrsnetzen, Personen- und Güterverkehr sowie Low-Altitude-Air-Systemen spezialisiert, um eine digitale und intelligente Grundlage für einen umfassenden Transport- und Logistiksektor zu schaffen. Huawei hat sich zum Ziel gesetzt, „Mobilität und Logistik in die intelligente Welt zu führen" und damit den intelligenten Verkehr zu fördern.





