EQS-News: Nordic Semiconductor führt präzise, adaptive Batteriezustandsüberwachung ein und ermöglicht damit intelligentere, langlebigere IoT-Geräte.

Die neue Ladestandanzeige-Lösung liefert Zustandsberichte, adaptive Batteriemodellierung und nahtlose Flottenüberwachung über die nRF Cloud mit Memfault-Technologie.

NÜRNBERG, Deutschland, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, ein weltweit führender Anbieter energiesparender Wireless-Konnektivitätslösungen, stellt heute auf der Embedded World 2026 mit Nordic Fuel Gauge v2.0 ein umfangreiches Upgrade seiner hochpräzisen, softwarebasierten Lösung zur Ladestandanzeige für die preisgekrönten Power-Management-ICs nPM1300 und nPM1304 vor.

Die neue Version umfasst eine ausgeklügelte State-of-Health-Schätzung (SoH), adaptive Batteriemodellierung und langfristige Flottenanalysefunktionen. Damit eignet sich das fortschrittliche Batteriemanagement nun auch für eine Reihe von IoT-Produkten mit begrenzter Leistungsaufnahme. Darüber hinaus lässt sich die neue Version nahtlos in Nordics Cloud-Lebenszyklusdienst nRF Cloud powered by Memfault integrieren und ermöglicht so eine effektive Nachverfolgung, ohne dafür eine maßgeschneiderte Cloud-Infrastruktur zu benötigen.

Mit der neuen Version können Hersteller zuverlässigere, nachhaltigere und langlebigere Produkte entwickeln und zugleich die neuen Richtlinien zum Batteriewechsel erfüllen. Dazu zählt auch die Batterieverordnung 2023/1542 der Europäischen Union. Diese schreibt vor, dass tragbare Batterien „vom Endverbraucher jederzeit während der Lebensdauer des Produkts leicht entfernbar und austauschbar sein müssen".

„Das Verhalten von Batterien im realen Einsatz entspricht selten dem, was man im Labor sieht", sagt Geir Kjosavik, Produktdirektor PMICs bei Nordic Semiconductor. „Fuel Gauge v2.0 ergänzt den IoT-Bereich um adaptive, realitätsnahe Intelligenz, wie sie bisher nur in hochwertigen Unterhaltungselektronikgeräten zu finden war – eine bahnbrechende Neuerung für Milliarden batteriebetriebener Geräte."

Neuer Ansatz zur Batterieüberwachung ermöglicht genaue Einblicke in die Lebensdauer

Ausgehend von der bewährten Genauigkeit der Ladezustandsanzeige (State-of-Charge, SoC) in Fuel Gauge v1.0 führt Version 2.0 ein adaptives Modell ein, das das ursprüngliche Batterieprofil während des Betriebs kontinuierlich mit dem tatsächlichen Batterieverhalten vergleicht. Dies sorgt für eine genaue SoH-Schätzung, verfolgt Ladezyklen und langfristige Verschlechterungstendenzen und gewährleistet selbst bei alternden Batterien eine stabile Genauigkeit über die gesamte Produktlebensdauer. Bei Geräten, bei denen Benutzer mehrere Akkus besitzen, die regelmäßig ausgetauscht werden, kann der Algorithmus von Nordic mehrere Akkus verwalten und so den Zustand jedes einzelnen Akkus verfolgen.

Herkömmliche Fuel-Gauge-ICs beruhen auf festen Modellen oder der Coulomb-Zählung. Dies kann im Laufe der Zeit zu Abweichungen führen. Die Lösung von Nordic erfordert keinen speziellen Fuel-Gauge-IC. Stattdessen nutzt sie die integrierten Spannungs-, Temperatur- und Strommessungen des nPM1300 sowie einen intelligenten, hostbasierten Algorithmus. Dies sorgt für eine IC-genaue Messung bei geringeren Systemkosten, reduzierter Stücklistenkomplexität und null Stromverbrauch im Ruhezustand, was zu erheblichen Energieeinsparungen im Vergleich zu Konkurrenzlösungen führt.

Einhaltung von Vorschriften, proaktive Wartung und lange Gerätelebensdauer

Durch die Einführung von Vorschriften zum Batteriewechsel sind SoH-Funktionen unverzichtbar geworden. Fuel Gauge v2.0 unterstützt Hersteller dabei, den richtigen Zeitpunkt für den Batteriewechsel zu ermitteln, Reparaturinitiativen zu fördern, die Produktzuverlässigkeit zu verbessern und die Garantiekosten zu senken. Für Hersteller, die Tausende oder Millionen batteriebetriebene Geräte einsetzen, ist diese Transparenz ein wichtiges Instrument zur Sicherung der Zuverlässigkeit und zur Optimierung der Lebenszykluskosten.

Intelligente Batterieverwaltung für ganze Flotten durch nRF Cloud powered by Memfault

Fuel Gauge v2.0 lässt sich nahtlos in Nordics Cloud-Lebenszyklusdienste integrieren – nRF Cloud powered by Memfault. Geräte können ohne spezielle Cloud-Infrastruktur automatisch SoH-, SoC- und Batterieleistungsdaten melden. So können Technik- und Wartungsteams den Zustand der Batterien einer ganzen Flotte überwachen, Anomalien erkennen, Ladeparameter optimieren und zukünftige Hardware-Designs anhand von Daten aus der Praxis verbessern.

„Memfault wurde entwickelt, um jedem Hardware-Team Zugang zu fundierten Geräteinformationen zu verschaffen", sagt François Baldassari, Gründer von Memfault und VP Software Services bei Nordic Semiconductor. „Die Integration von Fuel Gauge v2.0 in die nRF Cloud bietet Unternehmen leistungsstarke, skalierbare Möglichkeiten, das Verhalten ihrer gesamten Geräteflotte zu verstehen und zu verbessern. Das ist die Zukunft der Batterieintelligenz."

Fuel Gauge v2.0 läuft auf jeder Host-MCU oder jedem Wireless-System-on-Chip, einschließlich der nRF54-Serie, der nRF91-Serie und Hosts anderer Hersteller. Somit können Original Equipment Manufacturers (OEM) nahezu jedes vernetzte Gerät mit modernster Batterieintelligenz ausstatten.

Verfügbarkeit

Nordic Fuel Gauge v2.0 wird derzeit als Beta-Version an Kunden ausgeliefert und soll im zweiten Quartal 2026 allgemein verfügbar sein.

Besuchen Sie uns auf der Embedded World 2026

Die neue Lösung wird erstmals auf der Embedded World 2026 vorgestellt; sie präsentiert Echtzeit-Berichte zum Batteriezustand von Geräten mit unterschiedlichen State-of-Health-Levels – unterstützt durch adaptive Intelligenz und nRF Cloud-Integration.

Besuchen Sie Nordic für Produktvorführungen und Gespräche auf der Embedded World 2026, Nürnberg – Halle 4A, Stand 310 (10.–12. März)

