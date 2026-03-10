EQS-News: SAVE THE DATE: 41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22. & 23. April 2026 // Anmeldung ab 17. März 2026 möglich

SAVE THE DATE: 41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22. & 23. April 2026 // Anmeldung ab 17. März 2026 möglich

10.03.2026 / 10:00 CET/CEST
Augsburg, 10. März

Die Vorbereitungen für die 41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am

22. und 23. April 2026

laufen auf Hochtouren. Auch in diesem Jahr trifft sich die Finanz- und Kapitalmarkt-Community im The Charles Hotel in München, um sich mit börsennotierten Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen auszutauschen.

Bereits jetzt haben zahlreiche Unternehmen ihre Teilnahme bestätigt. Insgesamt werden rund 50 Gesellschaften ihr Geschäftsmodell, ihre Strategien und Perspektiven vor etwa 400 Investoren, Analysten, Family Offices, Vermögensverwaltern und Finanzjournalist/innen präsentieren.

Anmeldung & Programm

Die Anmeldung für Investoren, Pressevertreter und weitere Marktteilnehmer startet ab dem 17. März 2026 über unsere Website

www.mkk-konferenz.de

Dort stehen dann auch das vollständige Konferenzprogramm sowie die Möglichkeit zur Buchung von 1-on-1-Meetings mit den präsentierenden Unternehmen zur Verfügung.

Aktuell zugesagte Unternehmen:

UnternehmenMarktkapitalisierung (ca.)
artec technologies AG5,65 Mio. EUR
AMG Critical Materials N.V.1,09 Mrd. EUR
BENO Holding AG17,95 Mio. EUR
Bio-Gate AG5,76 Mio. EUR
Blue Cap AG78,06 Mio. EUR
Cantourage Group SE64,33 Mio. EUR
Cherry SE11,15 Mio. EUR
Daldrup & Söhne AG73,01 Mio. EUR
Deutsche Grundstücksauktionen AG9,36 Mio. EUR
Einhell Germany AG394,63 Mio. EUR
Elmos Semiconductor SE2,39 Mrd. EUR
EPH Group AG83,00 Mio. EUR
Erlebnis Akademie AG10,50 Mio. EUR
Ernst Russ AG247,28 Mio. EUR
FINEXITY AG50,08 Mio. EUR
GFT Technologies SE501,77 Mio. EUR
GreenX Metals Limited282,76 Mio. EUR
HAMBORNER REIT AG370,11 Mio. EUR
Heliad AG120,76 Mio. EUR
HOCHTIEF AG27,84 Mrd. EUR
Hoenle AG57,59 Mio. EUR
HomeToGo SE236,68 Mio. EUR
INDUS Holding AG733,70 Mio. EUR
International School Augsburg AG3,90 Mio. EUR
KSB SE & Co. KGaA1,85 Mrd. EUR
Marinomed Biotech AG29,99 Mio. EUR
Military Metals Corp.22,73 Mio. EUR
Multitude AG130,34 Mio. EUR
NanoRepro AG21,20 Mio. EUR
NCTE AG4,09 Mio. EUR
Oberbank AG5,42 Mrd. EUR
PFISTERER Holding SE1,27 Mrd. EUR
POB AG2,50 Mio. EUR
Power Metallic Mines Inc.238,82 Mio. CAD
Renk Group AG5,45 Mrd. EUR
SBF AG41,16 Mio. EUR
Schloss Wachenheim AG111,67 Mio. EUR
Solutiance AG9,94 Mio. EUR
stock3 AG33,15 Mio. EUR
SYZYGY AG19,57 Mio. EUR
tonies SE1,20 Mrd. EUR
UmweltBank AG162,69 Mio. EUR
Verve Group SE303,58 Mio. EUR
Vonovia SE21,17 Mrd. EUR

*Quelle:

https://www.comdirect.de/

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen auf der MKK.

Erreichen Sie ein hochkarätiges Fachpublikum und stärken Sie Ihre Sichtbarkeit am Kapitalmarkt. Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Sie!

Ihre Ansprechpartnerinnen:

  • Marita Conzelmann: conzelmann@gbc-ag.de
  • Kristina Heinzelbecker: heinzelbecker@gbc-ag.de

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Veranstaltung!

Allgemeine Rückfragen:

GBC AG Eventmanagement

Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

Mail:

konferenz@gbc-ag.de

Die Meldung wird unter anderem für folgende teilnehmende Unternehmen veröffentlicht:

artec technologies AG (ISIN: DE0005209589); AMG Critical Materials N.V. (NL0000888691); BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3); Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981); Blue Cap AG (ISIN: DE000A0JM2M1); Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01); Cherry SE (ISIN: DE000A3CRRN9); Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572); Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400); Einhell Germany AG (ISIN: DE000A40ESU3); Elmos Semiconductor SE (ISIN: DE0005677108); EPH Group AG (ISIN: AT0000A34DM3); Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565); Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077); FINEXITY AG (ISIN: DE000A40ET88); GFT Technologies SE (ISIN: DE0005800601); GreenX Metals Limited (ISIN: AU0000198939); HAMBORNER REIT AG (ISIN: DE000A3H2333); Heliad AG (ISIN: DE0001218063); HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006); Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101); HomeToGo SE (ISIN: LU2290523658); INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108); International School Augsburg AG (ISIN: DE000A2AA1Q5); KSB SE & Co. KGaA (ISIN: DE0006292006); Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6); Military Metals Corp. (ISIN: CA5997841054); Multitude AG (ISIN: CH1398992755); NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109); NCTE AG (ISIN: DE000A0LEZB2); Oberbank AG (ISIN: AT0000625108); PFISTERER Holding SE (ISIN: DE000PFSE212); POB AG (ISIN: DE000A12UMB1); Power Metallic Mines Inc. (ISIN: CA73929R1055); Renk Group AG (ISIN: DE000RENK730); SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22); Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007); Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59); stock3 AG (ISIN: DE000A0S9QZ8); SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806); tonies SE (ISIN: LU2333563281); UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808); Verve Group SE (ISIN: SE0018538068); Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1).

