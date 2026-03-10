EQS-News: SAVE THE DATE: 41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22. & 23. April 2026 // Anmeldung ab 17. März 2026 möglich
SAVE THE DATE: 41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22. & 23. April 2026 // Anmeldung ab 17. März 2026 möglich
10.03.2026 / 10:00 CET/CEST
Augsburg, 10. März
Die Vorbereitungen für die 41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am
22. und 23. April 2026
laufen auf Hochtouren. Auch in diesem Jahr trifft sich die Finanz- und Kapitalmarkt-Community im The Charles Hotel in München, um sich mit börsennotierten Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen auszutauschen.
Bereits jetzt haben zahlreiche Unternehmen ihre Teilnahme bestätigt. Insgesamt werden rund 50 Gesellschaften ihr Geschäftsmodell, ihre Strategien und Perspektiven vor etwa 400 Investoren, Analysten, Family Offices, Vermögensverwaltern und Finanzjournalist/innen präsentieren.
Anmeldung & Programm
Die Anmeldung für Investoren, Pressevertreter und weitere Marktteilnehmer startet ab dem 17. März 2026 über unsere Website
Dort stehen dann auch das vollständige Konferenzprogramm sowie die Möglichkeit zur Buchung von 1-on-1-Meetings mit den präsentierenden Unternehmen zur Verfügung.
Aktuell zugesagte Unternehmen:
|Unternehmen
|Marktkapitalisierung (ca.)
|artec technologies AG
|5,65 Mio. EUR
|AMG Critical Materials N.V.
|1,09 Mrd. EUR
|BENO Holding AG
|17,95 Mio. EUR
|Bio-Gate AG
|5,76 Mio. EUR
|Blue Cap AG
|78,06 Mio. EUR
|Cantourage Group SE
|64,33 Mio. EUR
|Cherry SE
|11,15 Mio. EUR
|Daldrup & Söhne AG
|73,01 Mio. EUR
|Deutsche Grundstücksauktionen AG
|9,36 Mio. EUR
|Einhell Germany AG
|394,63 Mio. EUR
|Elmos Semiconductor SE
|2,39 Mrd. EUR
|EPH Group AG
|83,00 Mio. EUR
|Erlebnis Akademie AG
|10,50 Mio. EUR
|Ernst Russ AG
|247,28 Mio. EUR
|FINEXITY AG
|50,08 Mio. EUR
|GFT Technologies SE
|501,77 Mio. EUR
|GreenX Metals Limited
|282,76 Mio. EUR
|HAMBORNER REIT AG
|370,11 Mio. EUR
|Heliad AG
|120,76 Mio. EUR
|HOCHTIEF AG
|27,84 Mrd. EUR
|Hoenle AG
|57,59 Mio. EUR
|HomeToGo SE
|236,68 Mio. EUR
|INDUS Holding AG
|733,70 Mio. EUR
|International School Augsburg AG
|3,90 Mio. EUR
|KSB SE & Co. KGaA
|1,85 Mrd. EUR
|Marinomed Biotech AG
|29,99 Mio. EUR
|Military Metals Corp.
|22,73 Mio. EUR
|Multitude AG
|130,34 Mio. EUR
|NanoRepro AG
|21,20 Mio. EUR
|NCTE AG
|4,09 Mio. EUR
|Oberbank AG
|5,42 Mrd. EUR
|PFISTERER Holding SE
|1,27 Mrd. EUR
|POB AG
|2,50 Mio. EUR
|Power Metallic Mines Inc.
|238,82 Mio. CAD
|Renk Group AG
|5,45 Mrd. EUR
|SBF AG
|41,16 Mio. EUR
|Schloss Wachenheim AG
|111,67 Mio. EUR
|Solutiance AG
|9,94 Mio. EUR
|stock3 AG
|33,15 Mio. EUR
|SYZYGY AG
|19,57 Mio. EUR
|tonies SE
|1,20 Mrd. EUR
|UmweltBank AG
|162,69 Mio. EUR
|Verve Group SE
|303,58 Mio. EUR
|Vonovia SE
|21,17 Mrd. EUR
*Quelle:
Präsentieren Sie Ihr Unternehmen auf der MKK.
Erreichen Sie ein hochkarätiges Fachpublikum und stärken Sie Ihre Sichtbarkeit am Kapitalmarkt. Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Sie!
Ihre Ansprechpartnerinnen:
- Marita Conzelmann: conzelmann@gbc-ag.de
- Kristina Heinzelbecker: heinzelbecker@gbc-ag.de
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Veranstaltung!
Allgemeine Rückfragen:
GBC AG Eventmanagement
Tel.: +49 821 241133-44/49
Mobil: +49 176 151434-44/31
Mail:
Die Meldung wird unter anderem für folgende teilnehmende Unternehmen veröffentlicht:
artec technologies AG (ISIN: DE0005209589); AMG Critical Materials N.V. (NL0000888691); BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3); Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981); Blue Cap AG (ISIN: DE000A0JM2M1); Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01); Cherry SE (ISIN: DE000A3CRRN9); Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572); Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400); Einhell Germany AG (ISIN: DE000A40ESU3); Elmos Semiconductor SE (ISIN: DE0005677108); EPH Group AG (ISIN: AT0000A34DM3); Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565); Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077); FINEXITY AG (ISIN: DE000A40ET88); GFT Technologies SE (ISIN: DE0005800601); GreenX Metals Limited (ISIN: AU0000198939); HAMBORNER REIT AG (ISIN: DE000A3H2333); Heliad AG (ISIN: DE0001218063); HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006); Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101); HomeToGo SE (ISIN: LU2290523658); INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108); International School Augsburg AG (ISIN: DE000A2AA1Q5); KSB SE & Co. KGaA (ISIN: DE0006292006); Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6); Military Metals Corp. (ISIN: CA5997841054); Multitude AG (ISIN: CH1398992755); NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109); NCTE AG (ISIN: DE000A0LEZB2); Oberbank AG (ISIN: AT0000625108); PFISTERER Holding SE (ISIN: DE000PFSE212); POB AG (ISIN: DE000A12UMB1); Power Metallic Mines Inc. (ISIN: CA73929R1055); Renk Group AG (ISIN: DE000RENK730); SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22); Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007); Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59); stock3 AG (ISIN: DE000A0S9QZ8); SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806); tonies SE (ISIN: LU2333563281); UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808); Verve Group SE (ISIN: SE0018538068); Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1).
