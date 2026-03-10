EQS-News: Umtausch der q.beyond-Aktien im Verhältnis 5:1

EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Umtausch der q.beyond-Aktien im Verhältnis 5:1



10.03.2026 / 10:00 CET/CEST

q.beyond-Aktien werden ab Donnerstag, den 12. März 2026, unter der ISIN DE000A41YDG0 gehandelt

Aktienrückkäufe voraussichtlich ab Mitte August 2026 erstmals möglich

Köln, 10. März 2026. Die Aktien des IT-Dienstleisters q.beyond werden ab Donnerstag, den 12. März 2026, unter einer neuen ISIN und infolge ihrer Zusammenlegung im Verhältnis fünf zu eins (5:1) rein rechnerisch zu einem fünfmal höheren Kurs notieren. Knapp sechs Wochen nach Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung Ende Januar erfolgt damit die technische Umsetzung der ordentlichen Kapitalherabsetzung nach §§222 ff. AktG. Für je 5 alte q.beyond-Aktien (ISIN DE0005137004) erhalten Anteilseigner 1 neue Aktie (ISIN DE000A41YDG0). Ab Börsenbeginn am 12. März 2026 werden nur noch die neuen Aktien gehandelt; nicht ausgeführte Aufträge für die alten Aktien erlöschen mit Börsenschluss am 11. März 2026.

Mit der Zustimmung zur ordentlichen Kapitalherabsetzung hat die q.beyond-Hauptversammlung die entscheidende Voraussetzung dafür geschaffen, Anteilseigner künftig über Aktienrückkäufe und Dividenden am Erfolg des Unternehmens beteiligen zu können. Nach Eintragung der Kapitalherabsetzung ins Handelsregister am 17. Februar 2026 läuft derzeit eine gesetzlich vorgeschriebene sechsmonatige Frist, bevor dem Unternehmen Aktienrückkäufe möglich sind. Ab Mitte August wäre q.beyond damit vorbehaltlich der durch Vorstand und Aufsichtsrat zu treffenden Entscheidungen handlungsfähig.

Nettoliquidität von 42,0 Mio. € erlaubt künftig umfangreiche Aktienrückkäufe

q.beyond-CFO Nora Wolters will das Tempo hoch halten: „Der Kauf eigener Aktien erscheint derzeit als die attraktivste Möglichkeit, unsere steigende Nettoliquidität anzulegen.“ Ende 2025 verfügte das schuldenfreie Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 42,0Mio. €. Ein mögliches Aktienrückkaufprogramm könnte bis zu 10% des Grundkapitals umfassen; dies entspräche knapp 2,5 Millionen neuer q.beyond-Aktien. „Je früher wir handlungsfähig sind und über einen Aktienrückkauf entscheiden können, desto besser ist das für unsere Aktionärinnen und Aktionäre“, so Wolters.





Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, umzusetzen und zu betreiben. IT-Souveränität ist dabei unser zentraler Anspruch. Das starke Team aus 1.100 Expertinnen und Experten begleitet mittelständische Unternehmen sicher durch die digitale Transformation. Dabei bringen wir umfassendes Know-how in den Bereichen Cloud, Applications, AI und Security mit. Mit Standorten in ganz Deutschland sowie in Lettland, Spanien, Indien und den USA, eigenen zertifizierten Rechenzentren und mehr als 25 Jahren Erfahrung zählt q.beyond zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: q.beyond AG Richard-Byrd-Straße 4 50829 Köln Deutschland Telefon: +49-221-669-8724 E-Mail: invest@qbeyond.de Internet: www.qbeyond.de ISIN: DE0005137004 WKN: 513700

