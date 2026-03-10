EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



10.03.2026 / 12:00 CET/CEST

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Deutsche Bank AG Straße, Hausnr.: Taunusanlage 12 PLZ: 60325 Ort: Frankfurt a. M.

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 7LTWFZYICNSX8D621K86

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): H. H. Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani

Geburtsdatum: 01.01.1952

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 04.03.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 2,70 % 0,77 % 3,47 % 1910578977 letzte Mitteilung 3,05 % n/a % 3,05 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0005140008 0 51524507 0,00 % 2,70 % Summe 51524507 2,70 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 03.11.2028 453387 0,02 % Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 07.11.2028 1075898 0,06 % Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 10.11.2028 2000000 0,10 % Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 13.11.2028 1000000 0,05 % Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 28.11.2028 238135 0,01 % Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 01.12.2028 923044 0,05 % Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 04.12.2028 1000000 0,05 % Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 30.10.2028 1000000 0,05 % Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 31.10.2028 1000000 0,05 % Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 06.11.2028 1000000 0,05 % Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 07.11.2028 1000000 0,05 % Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 08.11.2028 1000000 0,05 % Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 09.11.2028 1000000 0,05 % Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 10.11.2028 1000000 0,05 % Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 13.11.2028 1000000 0,05 % Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe 14.11.2028 76956 0 % Summe 14767420 0,77 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher H. H. Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani % % % Supreme Universal Holdings Limited % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Supreme Universal Holdings Ltd. hat equity collar Vereinbarungen über Aktien abgeschlossen (= Verkauf von Call-Optionen u. Kauf von Put-Optionen über die gleiche Anzahl Aktien). Gleichzeitig überträgt Supreme die gleiche Anzahl Aktien (inkl. Stimmrecht) als Sicherheit per Aktienleihe an die Gegenparteien und hat hieraus nur noch einen vertraglichen Rückgewähranspruch bzgl. entsprechender Aktien.

Datum

09.03.2026

