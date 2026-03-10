EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
10.03.2026 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Deutsche Bank AG
|Straße, Hausnr.:
|Taunusanlage 12
|PLZ:
|60325
|Ort:
|Frankfurt a. M.
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|7LTWFZYICNSX8D621K86
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: Supreme Universal Holdings Limited
Registrierter Sitz, Staat: Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005, Kaimaninseln
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|04.03.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|2,70 %
|0,77 %
|3,47 %
|1910578977
|letzte Mitteilung
|3,05 %
|n/a %
|3,05 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0005140008
|51524507
|0
|2,70 %
|0,00 %
|Summe
|51524507
|2,70 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe
|03.11.2028
|453387
|0,02 %
|Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe
|07.11.2028
|1075898
|0,06 %
|Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe
|10.11.2028
|2000000
|0,10 %
|Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe
|13.11.2028
|1000000
|0,05 %
|Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe
|28.11.2028
|238135
|0,01 %
|Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe
|01.12.2028
|923044
|0,05 %
|Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe
|04.12.2028
|1000000
|0,05 %
|Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe
|30.10.2028
|1000000
|0,05 %
|Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe
|31.10.2028
|1000000
|0,05 %
|Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe
|06.11.2028
|1000000
|0,05 %
|Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe
|07.11.2028
|1000000
|0,05 %
|Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe
|08.11.2028
|1000000
|0,05 %
|Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe
|09.11.2028
|1000000
|0,05 %
|Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe
|10.11.2028
|1000000
|0,05 %
|Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe
|13.11.2028
|1000000
|0,05 %
|Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe
|14.11.2028
|76956
|0 %
|Summe
|14767420
|0,77 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|H. H. Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani
|%
|%
|%
|Supreme Universal Holdings Limited
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
|Supreme Universal Holdings Ltd. hat equity collar Vereinbarungen über Aktien abgeschlossen (= Verkauf von Call-Optionen u. Kauf von Put-Optionen über die gleiche Anzahl Aktien). Gleichzeitig überträgt Supreme die gleiche Anzahl Aktien (inkl. Stimmrecht) als Sicherheit per Aktienleihe an die Gegenparteien und hat hieraus nur noch einen vertraglichen Rückgewähranspruch bzgl. entsprechender Aktien.
Datum
|09.03.2026
10.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Bank AG
|Taunusanlage 12
|60325 Frankfurt a. M.
|Deutschland
|Internet:
|www.db.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2288164 10.03.2026 CET/CEST
