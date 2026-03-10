Gewinn bei VW 2025 um knapp die Hälfte eingebrochen

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Gewinn des Volkswagen -Konzerns ist im vergangenen Jahr um fast die Hälfte eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahr sei das Konzernergebnis nach Steuern 2025 um rund 44 Prozent von 12,4 Milliarden Euro auf 6,9 Milliarden Euro gesunken, teilte Europas größter Autobauer am Dienstag in Wolfsburg mit. Die Dividende soll mit 5,26 Euro je Vorzugsaktie 17 Prozent unter dem Vorjahreswert liegen./fjo/men

