Videoanalyse 10.03.2026
Hewlett Packard Enterprise: Gute Zahlen, schwache Reaktion der Aktie
onvista · Uhr
Quelle: Adobe.com/Malambo C/peopleimages.com
Trotz starker Quartalszahlen gerieten die Aktien von Hewlett Packard Enterprise nachbörslich unter Druck. In den heutigen Handelstag startete das Papier entsprechend unentschlossen.
Börsenexperte Martin Goersch geht in seinem Video auf die Geschäftszahlen ein und analysiert mögliche Risiken, die sich derzeit im Chartbild abzeichnen.
