Videoanalyse 10.03.2026

Hewlett Packard Enterprise: Gute Zahlen, schwache Reaktion der Aktie

onvista · Uhr
Jemand programmiert an einem Computer
Quelle: Adobe.com/Malambo C/peopleimages.com

Trotz starker Quartalszahlen gerieten die Aktien von Hewlett Packard Enterprise nachbörslich unter Druck. In den heutigen Handelstag startete das Papier entsprechend unentschlossen.

Börsenexperte Martin Goersch geht in seinem Video auf die Geschäftszahlen ein und analysiert mögliche Risiken, die sich derzeit im Chartbild abzeichnen.

Hewlett Packard Enterprise

