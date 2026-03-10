Iran: Raketen auf US-Stützpunkt im Nordirak gefeuert

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge einen US-Luftwaffenstützpunkt im Nordirak angegriffen. Der Militärflugplatz Harir in der Autonomen Region Kurdistan sei mit fünf Raketen attackiert worden, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf die Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht. Eine Bestätigung von US-Seite gab es zunächst nicht./arb/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Reisekonzern
Tui und Oman legen geplante Partnerschaft auf Eisgestern, 16:42 Uhr · dpa-AFX
Tui und Oman legen geplante Partnerschaft auf Eis
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News