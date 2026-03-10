Iran: Raketen auf US-Stützpunkt im Nordirak gefeuert
dpa-AFX · Uhr
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge einen US-Luftwaffenstützpunkt im Nordirak angegriffen. Der Militärflugplatz Harir in der Autonomen Region Kurdistan sei mit fünf Raketen attackiert worden, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf die Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht. Eine Bestätigung von US-Seite gab es zunächst nicht./arb/DP/nas
