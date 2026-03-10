Iran und Ölpreise bleiben entscheidend | BioNTech implodiert

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Donald Trump signalisierte etwa eine Stunde vor Closing der Wall Street das nahende Ende des Iran-Kriegs. In der Pressekonferenz am Abend, gab es hingegen überwiegend Worthülsen und keine entscheidenden Neuigkeiten. Dass Trump trotzdem eine Pressekonferenz einberufen hat, zeigt vor allem eines: Die Angst vor den explodierenden Ölpreisen und Konsequenzen für das Wachstum und die Inflation nimmt zu, einhergehend mit der zunehmenden Wahrscheinlichkeit eines Zurückruderns durch die USA. Offen bleibt, ob scharfe Drohungen gegen den Iran Früchte tragen werden. Kriegsminister Hegseth betont vor Handelsstart, dass an diesem Dienstag die größten Angriffe gegen Iran stattfinden werden. Nach einem Drohnenangriff wurde Ruwais, die größte Raffinerie der Vereinten Arabischen Emirate suspendiert. Laut unbestätigter Berichte soll ein Tankschiff in der Nähe von Abu Dhabi nach einem Angriff in Brand stehen. Was Einzelwerte betrifft, sehen wir bei den Aktien von Hewlett Packard Enterprise nach den Quartalszahlen Abgabedruck. Heute Abend werden sich Anleger vor allem auf die Ergebnisse von Oracle fokussieren. BioNTech bricht rund 18 Prozent ein, wegen verfehlter Zahlen und Aussichten, und auch weil die Co-Gründer das Unternehmen verlassen werden.



00:00 Intro

00:24 Ölpreis sinkt nach Trump Interview

01:20 Pressekonferenz zu Iran ohne neue Erkenntnisse

03:00 Meldungen zu Öl: Hegseth | VAE | Aramco | Straße von Hormus u.v.m.

07:15 China: Wirtschaftsdaten gut | Abseits vom Iran verbessertes Umfeld

07:57 Ausblick: Oracle | Adobe | Micron | Nvidia | Accenture (Analysten)

10:19 BioNTech | Hewlett Packard Enterprise | Kohl’s | Vail Resorts

15:54 Meldungen: Oracle | Catl | SpaceX | Fluggesellschaften | Livenation u.m.

18:28 Analysten: Carnival | Hims & Hers | Nvidia | Qualcomm | Ulta Beauty u.m.



