IRW-News: Global Power Solutions Corp.: Global Power Solutions Corp. leitet einen Prozess zur Identifizierung eines Fertigungs- und Systemintegrationszentrums in Westkanada für die geplante modulare H2-Reaktor-Energieplattform ein

IRW-PRESS: Global Power Solutions Corp.: Global Power Solutions Corp. leitet einen Prozess zur Identifizierung eines Fertigungs- und Systemintegrationszentrums in Westkanada für die geplante modulare H2-Reaktor-Energieplattform ein

Vancouver, BC, Kanada - Dienstag, 10. März 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSXV: PWER) (FWB: NJA) (Global Power oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass es einen Prozess zur Bewertung potenzieller Fertigungs- und Systemintegrationsstandorte in Westkanada eingeleitet hat, um die geplante Kommerzialisierung seiner vorgesehenen dezentralen modularen H-Reaktor-Energieplattform zu unterstützen.

Das Unternehmen prüft derzeit potenzielle Industriestandorte in British Columbia und Alberta, die als Fertigungsstätte für bestimmte lizenzierte Systemkomponenten und als Bereitstellungs- und Integrationszentrum für die vom Unternehmen vorgesehenen modularen Wasserstoff-Energiesysteme dienen könnten.

Die geplante Anlage würde als Integrationszentrum fungieren, in dem Global Power kommerziell verfügbare Technologien zur Wasserstofferzeugung, -speicherung und Stromerzeugung vor ihrem Einsatz entgegennehmen, montieren, testen und in modulare Energieeinheiten integrieren würde. Die Anlage würde auch die Herstellung bestimmter lizenzierter mechanischer Komponenten unterstützen, die innerhalb der Systemarchitektur verwendet werden.

Die Einrichtung eines Fertigungs- und Integrationszentrums im Westen Kanadas ist ein wichtiger Schritt, um die Kommerzialisierung der modularen H-Reaktorplattform voranzutreiben, sagte der Chief Financial Officer von Global Power Solutions Corp., Haneef Esmail. Die Bewertung potenzieller Standorte mit einer gut ausgebauten industriellen Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften wird dazu beitragen, das Unternehmen in die Lage zu versetzen, modulare Energiesysteme in Nordamerika und auf internationalen Märkten effizient zu integrieren und einzusetzen.

Es wird erwartet, dass das von Global Power vorgeschlagene modulare H-Reaktorsystem so ausgelegt sein wird, dass es lizenzierte Systemintegrationstechnologien mit handelsüblichen Anlagen zur Wasserstofferzeugung, -speicherung und Stromerzeugung kombiniert, um skalierbare dezentrale Stromversorgungslösungen zu schaffen, die abgelegene Infrastrukturen, industrielle Betriebsabläufe und die Entwicklung von Rechenzentren der nächsten Generation unterstützen sollen.

Mit Hilfe moderner additiver Fertigungsverfahren sollen bestimmte lizenzierte mechanische Komponenten hergestellt werden, die innerhalb der Systemarchitektur verwendet werden.

Global Power beabsichtigt, durch die Herstellung, Integration und den Einsatz modularer Wasserstoff-Energiesysteme sowie durch Lizenzierung, Wartung und potenzielle langfristige Stromlieferverträge im Zusammenhang mit der Plattform Umsätze zu erzielen.

Der Bewertungsprozess des Unternehmens berücksichtigt die Verfügbarkeit von Standorten, die Logistik, den Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften, die industrielle Infrastruktur und potenzielle Fertigungspartnerschaften. Westkanada ist bekannt für sein wachsendes Wasserstoff-Ökosystem, seine modernen Fertigungskapazitäten und seine etablierte Energieinfrastruktur.

Weitere Informationen zur Standortauswahl und zu potenziellen Fertigungspartnerschaften werden im Laufe des Bewertungsprozesses bekannt gegeben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83296/GlobalPower_100326_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1. Konzept eines modularen H-Reaktorsystems - aus der Unternehmenspräsentation www.globalpowercorp.com

Um den Bekanntheitsgrad des Unternehmens und seiner erweiterten Geschäftsstrategie weiter zu steigern, hat das Unternehmen einen Marketing- und Vertriebsdienstleistungsvertrag mit einer unabhängigen Marketingfirma, Hillside Consulting and Media Inc. mit Sitz in Penticton, British Columbia, abgeschlossen, die digitale Marketingdienstleistungen wie Suchmaschinenoptimierung, Pay-per-Click, E-Mail, YouTube und Social-Media-Kanäle anbieten wird, um den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu steigern. Der Vertrag hat eine Laufzeit von drei Monaten und beginnt am 10. März 2026. Die verbreiteten Inhalte werden ausschließlich unter Verwendung öffentlich zugänglicher Informationen erstellt. Das Unternehmen zahlt Hillside eine Bargebühr in Höhe von 40.000 $ zuzüglich anfallender Steuern. Hillside besitzt derzeit keine Aktien des Unternehmens.

Über Global Power Solutions Corp.

Global Power Solutions Corp. stellte in der Vergangenheit Leichtbaukomponenten aus Stahl und modulare Metallbausysteme für die Bauindustrie her. Das Unternehmen erweitert seine Strategie um modulare Strom- und Energieinfrastrukturtechnologien, einschließlich der Entwicklung und Vermarktung dezentraler wasserstoffbasierter Stromversorgungssysteme.

Im Namen des Board of Directors

Global Power Solutions Corp.

Mervyn Pinto

President & Direktor

Tel.: +1 (604) 684-2181

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und umfassen Aussagen über die mögliche Errichtung einer Fertigungs- und Systemintegrationsanlage, die Kommerzialisierung der modularen H-Reaktorplattform sowie das voraussichtliche Geschäftsmodell und die Umsatzchancen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83296

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83296&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA37893J1003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.