Israels Armee meldet neue Angriffe auf Ziele in Teheran

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israels Armee greift nach eigenen Angaben erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran an. Das israelische Militär teilte mit, eine weitere Angriffswelle auf Ziele der iranischen Staatsführung gestartet zu haben. Weitere Details zu den Attacken wurden zunächst nicht genannt. Seit mehr als einer Woche überziehen sich die Israel und Iran mit gegenseitigen Angriffen./rme/DP/stk