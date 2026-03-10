Kartellamt gibt Rüstungsunternehmen grünes Licht für JV bei Artilleriemunition

Düsseldorf, ⁠10. Mrz (Reuters) - Die Rüstungsschmieden Diehl Defence und Nammo Raufoss dürfen mit Billigung des Kartellamts gemeinsam Artilleriemunition ‌des Kalibers 155 Millimeter produzieren. Die Geschosse sollen unter anderem für ⁠die ⁠Bundeswehr gefertigt werden. Die Zusammenarbeit fördere den Wettbewerb, sagte Kartellamtschef Andreas Mundt. Größter Munitionsproduzent in Deutschland ist Rheinmetall.

Nammo aus Norwegen ‌und Diehl hatten gemeinsam ‌den Zuschlag für einen milliardenschweren Auftrag der Bundeswehr für die Herstellung ⁠und Lieferung von 155 mm-Artilleriemunition erhalten. ‌Diehl errichtet dazu ⁠eine Produktionsanlage in Deutschland, Nammo steuert die Produktionsrechte und Bauteile bei. "Nammo und Diehl (werden) durch ihre ‌Zusammenarbeit ⁠überhaupt erst zu einem ⁠leistungsfähigen Wettbewerber", sagte Mundt. Neben der Bundeswehr sind auch einige andere Staaten zu Bestellungen der Munition berechtigt.

