Kurswechsel bei Porsche und Zölle lassen Volkswagen-Gewinn einbrechen

Wolfsburg, 10. Mrz (Reuters) - ⁠Der kostspielige Kurswechsel bei der Sportwagentochter Porsche und die Zölle von US-Präsident Donald Trump haben Europas größtem Autobauer Volkswagen einen Gewinneinbruch eingebrockt. Der Betriebsgewinn halbierte sich in etwa auf 8,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Unter dem Strich blieb ein Ergebnis von 6,9 Milliarden Euro, das sind 44,3 ‌Prozent weniger als im Vorjahr. Der Betriebsrat sprach in einer Mitteilung an die Beschäftigten von dem schwächsten Ergebnis seit dem Dieselgate-Einbruch 2015/2016. Der Umsatz lag mit knapp 322 Milliarden Euro in ⁠etwa auf dem ⁠Vorjahresniveau.

Der Gewinneinbruch macht sich auch bei der Dividende bemerkbar: Die Ausschüttung soll um 17 Prozent auf 5,26 Euro je Vorzugsaktie und 5,20 Euro je Stammaktie reduziert werden. Im vorbörslichen Handel legten die Aktien dennoch 1,5 Prozent zu.

BETRIEBSRAT: NEUN MILLIARDEN EURO SONDERBELASTUNGEN

Schlecht lief es 2025 vor allem für die einstigen Ertragsperlen Audi und Porsche. Bei der Markengruppe Progressive, zu der neben Audi auch Lamborghini, Bentley ‌und Ducati gehören, sank der operative Gewinn um 13,6 Prozent ‌auf 3,4 Milliarden Euro. Bei Porsche waren es mit 100 Millionen Euro Gewinn gerade noch schwarze Zahlen. Im Volumengeschäft mit den Marken Volkswagen, Skoda und Seat/Cupra lief es dagegen deutlich besser, der Gewinn lag mit ⁠6,8 Milliarden Euro nur knapp unter dem Vorjahresniveau. Betriebsratschefin Daniela Cavallo erklärte, schon 2023 sei bekannt gewesen, ‌dass die Jahre 2025 und 2026 für den ⁠Konzern besonders herausfordernd würden. "Umso erfreulicher ist es, dass die Markengruppe Core und mit ihr auch die Kernmarke VW Pkw sowie die Komponente zur Stabilisierung der Kennzahlen im Konzern beigetragen haben."

Der Betriebsrat verwies darauf, dass im vergangenen Jahr fast neun Milliarden Euro an Sondereffekten auf ‌dem Gewinn gelastet hätten. Allein der Umbau bei ⁠Porsche summiere sich auf fünf Milliarden Euro, ⁠die US-Zölle kosteten rund drei Milliarden Euro. Dazu kämen die Restrukturierungsprogramme bei Volkswagen, Audi und der Softwaretochter Cariad. "Ohne Kostendisziplin und Sparprogramm wäre die Lage noch dramatischer", erklärte Cavallo.

Auch für das laufende Jahr ist kaum Besserung in Sicht. Volkswagen rechnet mit einem Anstieg des Umsatzes um höchstens drei Prozent. Die Rendite solle bei 4,0 bis 5,5 Prozent liegen. 2025 waren es 2,8 Prozent gewesen. Finanzchef Arno Antlitz sagte, das Unternehmen habe Fortschritte bei seiner Restrukturierung erzielt und einen soliden Netto-Cashflow erwirtschaftet. Dadurch sei die Nettoliquidität auf einem soliden Niveau stabil gehalten worden. "Das aktuelle Ergebnisniveau von ⁠bereinigt 4,6 Prozent vor Restrukturierung reicht aber langfristig nicht aus."

