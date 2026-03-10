Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Lindt & Sprüngli erzielt zweistelliges organisches Wachstum und steigert Gewinn



10.03.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung: Geschäftsjahr 2025 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Kilchberg, 10. März 2026 – Die Lindt & Sprüngli Gruppe erzielte in einem volatilen Umfeld ein starkes Ergebnis. Geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten führten zu einer schwachen Konsumentenstimmung, und beispiellos hohe Kakaopreise zogen zweistellige Preiserhöhungen nach sich, was branchenweit zu geringeren Absatzmengen führte. Lindt & Sprüngli erwies sich als widerstandsfähig, nutzte ihre Premiumpositionierung und konnte erneut überdurchschnittlich wachsen. In diesem Kontext erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 5,92 Mrd. und eine EBIT-Marge von 16,4%.

"Wir haben ein starkes Wachstum erzielt, indem wir uns auf unsere Premium-Strategie konzentriert und Innovationen vorangetrieben haben. Konsumenten legen weltweit weiterhin Wert auf Qualität und Genussmomente, und wir erfüllen diese Nachfrage mit aussergewöhnlichen Produkten." Adalbert Lechner, CEO der Lindt & Sprüngli Gruppe

Wachstum über den Erwartungen

Lindt & Sprüngli wuchs 2025 organisch um 12,4% auf CHF 5,92 Mrd. (Vorjahr: CHF 5,47 Mrd.). Das Umsatzwachstum in Schweizer Franken betrug 8,2%, hauptsächlich beeinflusst durch einen negativen Währungseffekt von -3,9%. Das organische Wachstum wurde durch gruppenweite Preiserhöhungen von 19,0% getrieben, die teilweise durch einen geringer als erwartet ausgefallenen Volumen/Mix-Rückgang von -6,6% beeinflusst wurden.

Der operative Gewinn (EBIT) stieg im Jahresvergleich um 9,8% auf CHF 971,0 Mio., die EBIT-Marge lag bei 16,4% (Vorjahr: CHF 884,2 Mio., EBIT-Marge: 16,2%), hauptsächlich beeinflusst durch höhere Kakaokosten, die jedoch durch Effizienzsteigerungen, Kostenkontrolle und Preiserhöhungen kompensiert wurden. Daraus resultierte ein Reingewinn von CHF 726,7 Mio., was 12,3% des Umsatzes entspricht (Vorjahr: CHF 672,3 Mio., 12.3%).

Der Free Cashflow belief sich auf CHF 446,3 Mio., die Cashflow-Marge lag bei 7,5%. Beeinflusst wurde dieser durch höhere Lagerbewertungen aufgrund gestiegener Kakaokosten. Die Bilanz der Gruppe ist weiterhin solide: Zum 31. Dezember 2025 betrug die Eigenkapitalquote 54,5% (Vorjahr: 52,8%).

Kennzahlen der Gruppe

Umsatz: Starkes organisches Wachstum von 12,4% auf CHF 5,92 Mrd. Alle Regionen trugen zum Wachstum bei.

EBIT: Anstieg um 9,8% auf CHF 971,0 Mio., Marge von 16,4% (2024: CHF 884,2 Mio., 16,2%)

Reingewinn: Anstieg um 8,1% auf CHF 726,7 Mio., 12,3 % des Umsatzes (2024: CHF 672,3 Mio., 12,3 %)

Free Cashflow: Solide Cash-Generierung von CHF 446,3 Mio., 7,5% des Umsatzes

Beantragte Dividendenausschüttung: CHF 1’800 pro Namensaktie und CHF 180 pro Partizipationsschein (2024: CHF 1’500 pro Namensaktie, CHF 150 pro Partizipationsschein)

Der Verwaltungsrat schlägt Ricarda Demarmels zur Wahl als neues Verwaltungsratsmitglied vor

Neues Aktienrückkaufprogramm von CHF 1 Mrd.

Medienkontakt | +41 44 716 22 33 | media@lindt.com

Investorenkontakt | +41 44 716 25 37 | investors@lindt.com

Über Lindt & Sprüngli

Seit über 180 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute an 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 41 Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen sowie über ein Netzwerk von rund 100 Distributoren rund um den Globus vertrieben. Zudem betreibt Lindt & Sprüngli rund 620 eigene Shops. Mit rund 15‘500 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2025 einen Umsatz von CHF 5,92 Mrd. Unsere Verpflichtung, zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen, leitet das Handeln und die Bestrebungen des Unternehmens. Seit 2008 ist das Lindt & Sprüngli Farming Program unser Standard für die verantwortungsvolle Beschaffung von Kakao.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Seestrasse 204 8802 Kilchberg Schweiz Telefon: + 41 44 716 25 37 E-Mail: investors@lindt.com Internet: www.lindt-spruengli.com ISIN: CH0010570759, CH0010570767 Valorennummer: 1057075, 1057076 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2288334

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2288334 10.03.2026 CET/CEST