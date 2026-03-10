Merz warnt Israel in scharfer Form vor Annexionen im Westjordanland

Berlin/Jerusalem, 10. ⁠Mrz (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat das israelische Vorgehen im besetzten palästinensischen Westjordanland ungewöhnlich scharf kritisiert. "Die Annexionsschritte, wie sie in Jerusalem diskutiert werden, würden die Zwei-Staaten-Lösung dort noch einmal erschweren", sagte Merz am Dienstag in einer Pressekonferenz mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš in ‌Berlin. "Die Bundesregierung fordert dringend, solche Schritte zum sogenannten E1-Gebiet zu unterlassen. Das wäre ein großer Fehler", sagte Merz in seinem Eingangsstatement.

Israels rechtsnationalistische Regierung hat den international als ⁠völkerrechtswidrig eingestuften ⁠Bau jüdischer Siedlungen in den besetzten Gebieten in den vergangenen Monaten forciert. Eine Annexion des sogenannten E1-Gebiets würde das Westjordanland zerschneiden und den von Europäern und Palästinensern angestrebten Palästinenserstaat unmöglich machen.

Bundesaußenminister Johann Wadephul sei auf seine Bitte nach Israel gereist, um diese Forderung zu unterstreichen, sagte Merz. "Es ist zentral, dass wir Europäer gemeinsam diese ‌Botschaft übermitteln."

Damit verschärft sich der Ton der Bundesregierung gegen ‌die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Erst am Montag hatte ein Sprecher des Außenministeriums darauf verwiesen, dass die Attacken jüdischer Siedler im Westjordanland gegen die palästinensische Bevölkerung in den vergangenen ⁠Wochen stark zugenommen hätten. "Dass dabei fünf palästinensische Zivilisten in nur einer Woche getötet wurden, ‌ist tatsächlich ein trauriger Höhepunkt", sagte der ⁠Sprecher. Er hatte betont, dass Deutschland schärferen EU-Sanktionen gegen gewalttätige jüdische Siedler nicht im Wege stehen werde.

Außenminister Johann Wadephul äußerte sich dagegen in Jerusalem an der Seite seines israelischen Kollegen Gideon Saar deutlich vorsichtiger. "Es ist die Bitte ‌der Bundesregierung, dass die israelische Regierung diese ⁠Pläne (für E1) noch einmal gründlich überdenkt", ⁠sagte er. Es dürfe keine Situation entstehen, die ausschließe, dass es auch eine Zukunft für die Palästinenserinnen und Palästinenser in einer eigenen Staatlichkeit geben könne. Er forderte aber, dass der israelische Rechtsstaat mit aller Entschlossenheit gegen die Siedler-Gewalt vorgehen müsse.

Wadephul mahnte zudem, dass man angesichts des Iran-Krieges die Situation in Gaza nicht vergessen dürfe. Die humanitäre Lage für mehr als zwei Millionen Menschen sei weiter schlecht. Es gebe immer noch keinen ausreichenden Zugang für humanitäre Helfer. Zudem sei die ⁠Entwaffnung der radikalislamischen Hamas nicht abgeschlossen.

