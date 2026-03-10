Meta wälzt europäische Digitalsteuern auf Werbekunden ab

Brüssel, ⁠10. Mrz (Reuters) - Die Facebook-Mutter Meta holt sich die Digitalsteuer einiger europäischer Staaten über Zusatzgebühren für Werbetreibende zurück. Je nach Land liege ‌der Aufschlag zwischen zwei und fünf Prozent, teilte das US-Unternehmen am Dienstag mit. ⁠Er werde ⁠für Werbebilder und -videos auf den Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp fällig. Meta reagiere damit auf veränderte Rahmenbedingungen und orientiere sich an branchenüblichen Standards. Die Alphabet-Tochter ‌Google und der Online-Händler Amazon ‌wälzen die Kosten für Digitalsteuern ebenfalls ab. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg die zusätzlichen ⁠Gebühren von Meta gemeldet.

Einige Staaten wie Großbritannien, ‌Frankreich und die ⁠Türkei verlangen von internationalen Technologiekonzernen einen Anteil am Umsatz im jeweiligen Land. Dies stößt auf harsche Kritik der ‌USA, wo viele ⁠der betroffenen Unternehmen beheimatet ⁠sind. Präsident Donald Trump drohte den Staaten, die eine Digitalsteuer erheben, mit zusätzlichen Zöllen. In Deutschland wird über die Einführung einer Digitalsteuer diskutiert.

