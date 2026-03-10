Ölpreise sinken leicht: Dax vorbörslich im Plus
Bei leicht gesunkenen Ölpreisen dürfte sich der Dax am Dienstag zunächst weiter von seinem Tief seit Mai 2025 erholen. Um acht Uhr signalisierte der X-Dax den Dax bei 23.700 Punkten und damit etwa 1,2 Prozent im Plus. Am Montagmorgen war der deutsche Leitindex im Zuge des über das Wochenende eher noch zugespitzten Iran-Kriegs und der Rally von Öl- und Erdgaspreisen zunächst auf 22.927 Punkte abgetaucht.
Der Schock nach dem Wochenende hielt aber nur eine halbe Stunde an, dann suchten einige Anleger wieder schrittweise ihre Chance. Die Panik am Energiemarkt sei so schnell verflogen, wie sie aufgetaucht sei, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Getrieben worden sei die Erholung von den klassischen Schlagzeilen bis hin zur Aussicht auf ein baldiges Kriegsende, die US-Präsident Trump gegeben hat.
Wall Street ist im Plus
Leise Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs haben am Montag für einen Stimmungsumschwung an den US-Börsen gesorgt. Die wichtigsten Indizes drehten teils deutlich ins Plus, nachdem zuversichtlich klingende Aussagen des US-Präsidenten veröffentlicht worden waren. Eine Reporterin des US-Senders "CBS News" hatte auf der Plattform X nach einem Interview mit Donald Trump geschrieben, dass dieser ein baldiges Ende des Krieges gegen den Iran für möglich halte.
Asiens Börsen erholen sich
In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag infolge der gesunkenen Ölpreise von den Verlusten zum Wochenauftakt erholt.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|54.248
|+ 2,88 Prozent
|Hang Seng
|25.921
|+ 2,03 Prozent
|CSI 300
|4.676
|+ 1,31 Prozent
Renten
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|127,15
|- 0,17 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,85
|- 0,004 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,11
|- 0,023 Prozentpunkte
Devisen
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1628
|- 0,07 Prozent
|Dollar in Yen
|157,56
|- 0,07 Prozent
|Euro in Yen
|183,21
|- 0,14 Prozent
Rohöl
Umstufungen von Aktien
- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 52 (69) EUR - 'BUY'
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 286 (264) EUR - 'BUY'
- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 302 (300) EUR - 'OVERWEIGHT'
- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 100 (105) EUR - 'OVERWEIGHT'
- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 59 (52,50) EUR - 'OUTPERFORM'
- ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR SPRINGER NATURE AUF 22 (26) EUR - 'OUTPERFORM'
- RBC SENKT BEIERSDORF AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 70 (100) EUR
- UBS SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 37 (38) EUR - 'SELL'- UBS SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 57 (60) EUR - 'BUY'
- WDH/DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR PUMA SE AUF 23 (25) EUR - 'HALTEN'
- WDH/ODDO BHF HEBT EON AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 22 (20) EUR
- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR REDDIT AUF 250 (285) USD - 'BUY'
- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FERRARI AUF 360 (365) EUR - 'OVERWEIGHT'
- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NOVONESIS AUF 410 (478) DKK - 'BUY'
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 63 (61) CHF - 'NEUTRAL'
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 322 (294) EUR - 'BUY'
- MORGAN STANLEY SENKT GRIFOLS AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 11 (14) EUR
- ODDO BHF SENKT VERBUND AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 58 (61) EUR
- RBC HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 30 (25) EUR - 'OUTPERFORM'
- UBS HEBT ADMIRAL GROUP AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 3550 (3300) PENCE
Termine Unternehmen
07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen
07:30 DEU: Volkswagen AG, Jahreszahlen
07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen
08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen
09:00 FRA: Renault, Group Strategy Day
10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung
12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen
21:00 USA: Oracle, Q3-Zahlen
ESP: Repsol, Capital Markets Day
Termine Konjunktur
00:50 JPN: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
00:50 JPN: Geldmenge M2 2/26
00:50 JPN: Geldmenge M3 2/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26
07:00 FIN: Industrieproduktion 1/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 2/26
08:00 DNK: Verbraucherpreise 2/26
08:00 DEU: Handelsbilanz 1/26
08:00 SWE: Industrieaufträge 1/26
08:30 HUN: Verbraucherpreise 2/26
08:45 FRA: Handelsbilanz 1/26
09:00 AUT: Industrieproduktion 1/26
10:00 ITA: Erzeugerpreise 1/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 1/26
11:00 GRC: Verbraucherpreise 2/26
15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 2/26
CHN: Handelsbilanz 2/26
(mit Material von dpa-AFX)
