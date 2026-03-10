Vorbörse 10.03.2026

Ölpreise sinken leicht: Dax vorbörslich im Plus

onvista · Uhr
Bei leicht gesunkenen Ölpreisen dürfte sich der Dax am Dienstag zunächst weiter von seinem Tief seit Mai 2025 erholen. Um acht Uhr signalisierte der X-Dax den Dax bei 23.700 Punkten und damit etwa 1,2 Prozent im Plus. Am Montagmorgen war der deutsche Leitindex im Zuge des über das Wochenende eher noch zugespitzten Iran-Kriegs und der Rally von Öl- und Erdgaspreisen zunächst auf 22.927 Punkte abgetaucht.

Der Schock nach dem Wochenende hielt aber nur eine halbe Stunde an, dann suchten einige Anleger wieder schrittweise ihre Chance. Die Panik am Energiemarkt sei so schnell verflogen, wie sie aufgetaucht sei, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Getrieben worden sei die Erholung von den klassischen Schlagzeilen bis hin zur Aussicht auf ein baldiges Kriegsende, die US-Präsident Trump gegeben hat.

Wall Street ist im Plus

Leise Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs haben am Montag für einen Stimmungsumschwung an den US-Börsen gesorgt. Die wichtigsten Indizes drehten teils deutlich ins Plus, nachdem zuversichtlich klingende Aussagen des US-Präsidenten veröffentlicht worden waren. Eine Reporterin des US-Senders "CBS News" hatte auf der Plattform X nach einem Interview mit Donald Trump geschrieben, dass dieser ein baldiges Ende des Krieges gegen den Iran für möglich halte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones47.740+ 0,50 Prozent
S&P 5006.795+ 0,83 Prozent
Nasdaq 24.967+ 1,32 Prozent
Aktien New York
Trump: "Krieg könnte bald vorbei sein" - Wall Street dreht ins Plusgestern · 20:49 Uhr · onvista
Trump: "Krieg könnte bald vorbei sein" - Wall Street dreht ins Plus

Asiens Börsen erholen sich

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag infolge der gesunkenen Ölpreise von den Verlusten zum Wochenauftakt erholt.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22554.248+ 2,88 Prozent
Hang Seng25.921+ 2,03 Prozent
CSI 3004.676+ 1,31 Prozent
Chinas Außenhandel legt überraschend deutlich zuheute · 05:47 Uhr · dpa-AFX

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future127,15- 0,17 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,85- 0,004 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,11- 0,023 Prozentpunkte
Naher Osten
Anleihen der Eurozone brechen ein - Iran-Krieg treibt Inflationssorgengestern · 15:44 Uhr · Reuters
Anleihen der Eurozone brechen ein - Iran-Krieg treibt Inflationssorgen

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1628- 0,07 Prozent
Dollar in Yen157,56- 0,07 Prozent
Euro in Yen183,21- 0,14 Prozent
Devisen: Eurokurs im US-Handel weiter etwas unter Druckgestern · 20:15 Uhr · dpa-AFX

Rohöl

SortePreisVeränderung
Brent92,43 USD- 6,60 USD
WTI88,11 USD- 7,03 USD
Börsen deutlich im Minus
Ölpreise ziehen weiter an – eine Wiederholung von 2022 drohtgestern · 14:15 Uhr · onvista
Ein Kurschart vor einer Dollar-Note.

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 52 (69) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 286 (264) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 302 (300) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 100 (105) EUR - 'OVERWEIGHT'

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 59 (52,50) EUR - 'OUTPERFORM'

- ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR SPRINGER NATURE AUF 22 (26) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT BEIERSDORF AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 70 (100) EUR

- UBS SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 37 (38) EUR - 'SELL'- UBS SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 57 (60) EUR - 'BUY'

- WDH/DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR PUMA SE AUF 23 (25) EUR - 'HALTEN'

- WDH/ODDO BHF HEBT EON AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 22 (20) EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR REDDIT AUF 250 (285) USD - 'BUY'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FERRARI AUF 360 (365) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NOVONESIS AUF 410 (478) DKK - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 63 (61) CHF - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 322 (294) EUR - 'BUY'

- MORGAN STANLEY SENKT GRIFOLS AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 11 (14) EUR

- ODDO BHF SENKT VERBUND AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 58 (61) EUR

- RBC HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 30 (25) EUR - 'OUTPERFORM'

- UBS HEBT ADMIRAL GROUP AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 3550 (3300) PENCE

Termine Unternehmen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen

07:30 DEU: Volkswagen AG, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen

09:00 FRA: Renault, Group Strategy Day

10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung

12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen

21:00 USA: Oracle, Q3-Zahlen

ESP: Repsol, Capital Markets Day

Termine Konjunktur 

00:50 JPN: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

00:50 JPN: Geldmenge M2 2/26

00:50 JPN: Geldmenge M3 2/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26

07:00 FIN: Industrieproduktion 1/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 2/26

08:00 DNK: Verbraucherpreise 2/26

08:00 DEU: Handelsbilanz 1/26

08:00 SWE: Industrieaufträge 1/26

08:30 HUN: Verbraucherpreise 2/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 1/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 1/26

10:00 ITA: Erzeugerpreise 1/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 1/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 2/26

15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 2/26

CHN: Handelsbilanz 2/26

(mit Material von dpa-AFX)

