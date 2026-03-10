Videoanalyse 10.03.2026
Ondas fusioniert mit Rüstungsdienstleister Mistral
onvista · Uhr
Der US-Drohnenspezialist Ondas hat am gestrigen Montag eine Fusion mit dem US-Verteidigungsunternehmen Mistral Inc. angekündigt. Für Ondas verändert sich damit die Ausgangslage grundlegend: Durch den Zusammenschluss erhält das Unternehmen Zugang zum US-Verteidigungsministerium - eine Möglichkeit, die ihm bislang verwehrt blieb.
Börsenprofi Martin Goersch sieht darin erhebliches Potenzial. In seinem Video erläutert er die Hintergründe der Fusion und präsentiert zudem seine Chartanalyse.
