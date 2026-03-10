Original-Research: Ernst Russ AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG

10.03.2026 / 11:02 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG

     Unternehmen:               Ernst Russ AG
     ISIN:                      DE000A161077

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.03.2026
     Kursziel:                  12,00 EUR (zuvor: 10,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA

Starker Jahresabschluss, höhere Visibilität und Rückenwind durch steigende
Charterraten - Kursziel erhöht

Ernst Russ hat am Donnerstag vorläufige Zahlen veröffentlicht, die
ergebnisseitig über unseren Erwartungen lagen.

Starker Jahresabschluss 2025: Nach den vorläufigen Zahlen konnte Ernst Russ
trotz Gegenwinds von der Währungsseite (Charterraten in USD) einen Umsatz in
Höhe von ca. 158 Mio. EUR für FY 2025 ausweisen. Das EBIT von 96 Mio. EUR
(MONe: 57 Mio EUR ohne Gewinne aus Schiffsveräußerungen) übertraf unsere
Erwartung (MONe: 92 Mio. EUR) sogar deutlich. Der vollständige
Geschäftsbericht wird am 25. März veröffentlicht werden. Wir erwarten, dass
der unterjährige Abbau der Minderheitenanteile in einem deutlichen Sprung in
der Entwicklung des EPS resultieren dürfte. Noch interessanter ist die
Verlängerung der durchschnittlichen Charterlaufzeit auf 26 Monate und die
Entwicklung des Charter Backlogs. Dieser sprang auf einen Wert von 449 Mio.
EUR und übertrifft damit deulich den Enterprise Value der Gesellschaft, was
u.E. ein deutliches Zeichen der Unterbewertung darstellt. Hauptgrund für den
gestiegenen Backlog dürfte der Abschluss eines langfristigen Chartervertrags
(bis 2033) für das größte Schiff der ER-Flotte, die MS 'Rome Express',
gewesen sein. Die durchschnittliche Beschäftigungsquote (97,7%) verharrte
ebenso wie die durchschnittlichen Chartererlöse (18.135 USD/Tag) auf hohem
Niveau.

Jüngste Transaktionen: In 2025 ist Ernst Russ einen großen Schritt in Sachen
Vereinfachung der Unternehmensstruktur vorangekommen. So wurden zuletzt
Minderheitsanteile bei sechs Schiffen aufgekauft, die Anteile bei zwei
weiteren Schiffen aufgestockt und ein 1.700-TEU-Schiff (BJ: 2007) aus einer
JV-Struktur mit Eimskip verkauft. Darüber hinaus wurde der Bau zweier
Schiffe, die vom langjährigen Partner Eimskip für 10 Jahre gechartert
werden, in Auftrag gegeben. Vor kurzem wurde der Kauf zweier Multipurpose
Schiffe mit jeweils 2 leistungsfähigen Kränen an Bord verkündet (Übergabe
Ende März 2026) und damit das Portfolio weiter diversifiziert und verjüngt.
Beide Schiffe (Ronnie und Charlie) verfügen über langfristige (7 Jahre)
Charterverträge.

Sperre der Wasserstraßen lässt Charterraten steigen: Wir haben in unserem
Modell die erwarteten Charterraten für 2026 und vor allem 2027 weniger stark
absinken lassen. Sollte der Irankrieg und die damit aktuell verbundenen
Beschränkungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz sowie im Roten
Meer/Suezkanal anhalten, halten wir unsere Prognose 2027 ff. sogar noch für
konservativ.

Fazit: Wir haben unsere Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2026 geringfügig
und für 2027 ff. deutlich erhöht und sehen bei länger anhaltenden Störungen
der Passage wichtiger Wasserstraßen sogar noch weiteres Upside. Das deutlich
verbesserte Risikoprofil durch die langfristigeren Charterraten, die
Komplexitätsreduktion in der Unternehmensstruktur, die zunehmende
Diversifikation im Schiffsportfolio sowie die intensivierte
Kapitalmarktkommunikation des neuen Managementteams nehmen wir zum Anlass,
das Beta in unserem DCF-Modell von 1,4 auf 1,2 zu reduzieren. Mit Blick auf
die aktuelle Lage, in der die Erträge aus einem Reederei-Investment negativ
zum Gesamtmarkt korreliert sein dürften und wie eine 'Versicherung' gegen
das Marktportfolio wirken, halten wir diese Reduktion für unambitioniert. In
der Folge erhöht sich unser Kursziel auf 12,00 EUR je Aktie (zuvor: 10,00
EUR) und liegt damit auf Höhe des zuletzt ausgewiesenen NAV. Dieser dürfte
angesichts der aktuellen Entwicklungen eher noch konservativ sein. Dafür
spricht auch der hohe Gewinn (39 Mio. EUR) aus dem Verkauf von drei Schiffen
in 2025. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

